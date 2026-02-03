Dauch Corporation (antigua AAM) concluye la compra de la dueña de GKN Vigo

Ya es oficial y definitivo. La norteamericana Dauch Corporation, hasta hace unos días conocida como American Axle & Manufacturing (AAM), ha cerrado la compra de Dowlais, la matriz de GKN Driveline Vigo. La nueva compañía se ha presentado oficialmente, incluyendo la nueva estructura que lleva a Michael J. Lynch a liderar la línea Driveline, de la que dependerá la planta de Balaídos, en plena negociación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 72 personas.

La operación entre Dowlais (que se escindió de Melrose Industries en abril de 2023) y AAM se comunicó hace un año, con un valor de 1.400 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros al cambio en el momento del anuncio). Una vez superados todos los requerimientos de las agencias reguladoras, Dowlais pasa a integrarse en el proveedor con sede en Detroit, incluyendo los negocios GKN Automotive (con la planta histórica de Vigo) y GKN Powder Metallurgy.

«Este es un momento decisivo y transformador para ambas empresas», dijo en un comunicado el presidente y CEO de la nueva compañía, David C. Dauch, que aseguró que con este movimiento están creando «un proveedor líder de sistemas de transmisión y conformado de metales al servicio de la industria automotriz mundial, diseñado para rendir al máximo, posicionado para satisfacer las demandas actuales y liderar la próxima era de la propulsión».

Además de lanzar un nuevo vídeo corporativo, Dauch presentó Built to Perform (Diseñado para rendir), su «plataforma de marca» que busca representa la «excelencia en ingeniería, la disciplina operativa y la creación de valor a largo plazo».

Los nuevos reponsables del negocio de automoción son Tolga Oal (presidente de Sistemas de Ejes) y Mark Gabriel (responsable de Ejes laterales / Ejes de transmisión / ePowertrain). Ambos reportarán directamente a Michael J. Lynch, que hasta el momento ejercía de vicepresidente de Finanzas de AAM.

Noticias relacionadas

El nacimiento de este nuevo proveedor llega en un momento delicado para GKN Vigo, cuya dirección está negociando con la plantilla un ERE para 72 personas que recibió una fuerte contestación el domingo por las calles de la ciudad. El comité de empresa baraja una huelga.