El coche híbrido «arranca» el año con más del 50% de las ventas en Galicia

Las matriculaciones de los concesionarios españoles han arrancado el año al alza y pegando un acelerón que se siente especialmente en Galicia, la tercera comunidad del país donde más se han incrementado en enero (+16,2%) solo por detrás de Cantabria (+17,8%) y La Rioja (+23,2%). En total, se han vendido 2.300 vehículos y más de la mitad son híbridos (1.229). Los eléctricos, por su parte, cuentan ya con una cuota superior al 10%, teniendo en cuenta que se pusieron en circulación 234 unidades.

El crecimiento del mercado gallego supone multiplicar por 15 el aumento de las matriculaciones registrado en el conjunto de España, donde las ventas de vehículos escalaron un 1,1% con respecto al inicio del pasado 2025. Empezó 2026, aunque sin claridad en los detalles del Plan Auto + y con desaparición de la deducción del 15% de IRPF —hasta 3.000 euros por la compra de un eléctrico— por culpa de la caída del decreto óminbus del Gobierno tras el no de PP y Junts, como ya sucediera el ejercicio anterior con el Moves III. La ausencia de estos dos elementos se notará en los próximos meses.

Aun así, por lo pronto, los concesionarios españoles han arrancado este enero en positivo, según datos de la patronal Anfac, gracias al impulso de las empresas de rent a car (alquiladoras), donde las ventas crecen un 63,5%. El canal particular, el que suele empujar y marcar la realidad del mercado, cayó un 6,4%, totalizando 35.775 unidades de las 73.103 que se comercializaron, mientras el canal de empresas se redujo un 2,4%.

Hay que destacar en esta cifra de ventas totales el buen momento que atraviesan las matriculaciones de vehículos híbridos en todos los canales —particular, empresas, alquiladores y renting—. En enero, un 48,6% de las matriculaciones apostaron por esta tecnología, lo que supone un alza del 8,7% entre los vehículos privados.

Si analizamos las marcas, Toyota mantiene el pulso como líder con 7.106 unidades —aunque cae un 5,5% respecto al mismo mes del año anterior—, seguida por Seat (5.011 coches), Peugeot (4.705 coches), Volkswagen (4.204) y Mercedes-Benz (3.958 coches).

El año ha empezado con buenas sensaciones para Peugeot. La marca del león, buque insignia de Stellantis, evidencia un «envidiable dinamismo» logrando una progresión del 21% que la aúpa al segundo puesto del mercado total —turismos y vehículos comerciales—, obteniendo 6.132 matriculaciones y un 7,1% de cuota nacional, la mayor desde febrero de 2024.Por modelos, cabe destacar el protagonismo de dos automóviles del segmento B que se ensamblan en España: el Peugeot 208 y el Peugeot 2008. El primero, producido en Zaragoza, ha cerrado enero desbancando al Dacia Sandero como el turismo más vendido del país, con 2.055 matriculaciones. El segundo modelo, el todocamino fabricado en Vigo, entra en el Top 7 con 1.453 unidades.En turismos, la gama Peugeot incrementa sus matriculaciones un 44% respecto a enero de 2025, situándose en el podio del mercado, con 4.705 unidades puestas en circulación y un 6,4% de penetración. Los vehículos comerciales de la firma del león también consiguen un puesto en lo más alto del ranking, con 1.427 furgonetas matriculadas que equivalen a un 10,7% del total de las ventas.