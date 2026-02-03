La CEP arremete contra la suspensión de la obligación de repotenciar parques eólicos

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) asegura que está preocupada por la suspensión recién acordada por el Tribunal Constitucional de los cambios legislativos aplicados por la Xunta para obligar a repotenciar los parques eólicos que tengan más de 25 años. La patronal de la provincia lo achaca a «un pulso del Gobierno central al autonómico, ajeno a los intereses del sector empresarial basados en una mayor competitividad y mejora medioambiental de la comunidad».

A pesar de que la medida tiene a prácticamente todas las empresas del sector en contra, con advertencias de las principales patronales renovables de la posible vulneración de la Constitución y de normativas europeas, la CEP defiende la existencia de un «consenso en torno a la necesidad de un modelo renovable más eficiente», de ahí que «no se entiende la obstaculización de una normativa que busca favorecer el futuro del sector en Galicia». Todas las repotenciaciones en marcha son anteriores a la ley de la Xunta y la mayoría cuenta con ayudas del Estado.

«La incertidumbre es el principal enemigo de la inversión, y unos procesos más rápidos sin pasar por tantos filtros facilitaría la apuesta de agentes externos por una industria en pleno auge, además de la mejora de su rentabilidad», asegura Jorge Cebreiros, presidente de la CEP.