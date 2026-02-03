Una «foca» y un «delfín» suecos toman forma en Armón Vigo

La Armada de Suecia tiene una tradición naval: la de bautizar sus buques de guerra con nombres de animales marinos. Según la agencia sueca encargada de las compras de material para defensa (Försvarets materialverk, FMV), con esto buscan asociar los barcos «con características que se adaptan bien a la vida y el trabajo en el agua». De esta forma nacen el HMS Sälen y el HMS Tumlaren, nombres que se traducen por «foca» y «delfín» con los que serán bautizados los buques multipropósitos que fabrica Armón Vigo, que acaba de colocar la quilla de la segunda unidad.

La FMV informó de la celebración del acto de inicio formal de la construcción de este segundo barco. La colocación de quilla «tiene un gran significado ceremonial» y tuvo lugar justo al lado del primer buque, en fase avanzada de fabricación.

La quilla fabricada por Armón Vigo para el FMV de Suecia / FMV

Según la Armada sueca, el nombre de HMS Sälen «hace referencia a la agilidad y eficacia de la foca bajo el agua», mientras que el HMS Tumlaren se eligió «en honor al delfín y al cetáceo del mismo género, simboliza la inteligencia y la capacidad avanzada».

Noticias relacionadas

Los nuevos barcos de Armón, que sustituirán a los HMS Pelikanen y HMS Furusund, tendrán 50 metros de eslora por 11 de manga. «Es increíblemente emocionante ver el rápido progreso de este proyecto. El primer buque de trabajo, el HMS Sälen, se botará en la primavera de 2026 y la construcción del segundo, el HMS Tumlaren, está en marcha», dijo durante la visita a Vigo la directora de proyectos de FMV, Susanne Nordman.