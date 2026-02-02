Patronales y sindicatos del metal sellan la paz y retoman la negociación del convenio la próxima semana

Tras la paralización de la negociación del convenio colectivo del metal —que afecta a unos 28.000 trabajadores de la provincia de Pontevedra— a causa de una convocatoria de protesta de los sindicatos por otro convenio del sector, las patronales firman la paz con los representantes de los trabajadores. Volverán a encontrarse en una cita programada para el próximo martes 10 de febrero en el Hotel Coia de Vigo, después de que los responsables de CC OO, UGT y CIG le enviasen un documento a Asime, Atra e Instalectra en el que les exigían una «rectificación de inmediato, abandonar la estrategia de bloqueo y convocar una nueva reunión de negociación cuanto antes».

El tercero de los encuentros estaba previsto para este lunes, pero la parte empresarial decidió cancelar la vista a raíz del «profundo malestar» que sentía tras el anuncio de una manifestación por un acuerdo diferente, el del comercio del metal de Pontevedra. La concentración estaba convocada para ese mismo día a las puertas del hotel donde tendría lugar el encuentro, «aprovechando la presencia de Atra». El objetivo era protestar por no haber llegado a un acuerdo a lo largo del pasado 2025, solicitando el «desbloqueo» de la situación.

Las patronales consideraron que «dicha convocatoria supone una falta de respeto a las partes que integran la mesa negociadora del convenio colectivo, vulnerando los principios básicos de buena fe y lealtad negocial». Manifestaron así su intención de no acudir a la reunión, dejando la negociación en el aire «hasta que se den las condiciones adecuadas para retomar el diálogo en un clima de respeto mutuo».

«Esta paralización no solo atrasa acuerdos necesarios, sino que desprecia a las personas trabajadoras del sector, que llevan tiempo esperando respuestas serias sobre sus condiciones laborales», señalan desde la parte sindical. «Romper la negociación —añaden— es una grave irresponsabilidad en un contexto que exige diálogo y soluciones, no imposiciones ni silencios».

El escrito fue firmado por Rodolfo Otero, responsable de organización de CC OO, Cristián González y Xulio Fernández, secretarios de los sindicatos comarcales UGT y CIG respectivamente.

Noticias relacionadas

La manifestación de la discordia

Tal y como estaba planeado, los trabajadores y sindicatos del comercio del metal de la provincia de Pontevedra se reunieron esta mañana a las puertas del Hotel Coia. Ante la cancelación de la reunión por parte de las empresas; CC OO, UGT y CIG decidieron aprovechar el encuentro para celebrar una asamblea con el fin de establecer nuevas medidas de presión. Anuncian "un calendario de movilización en demanda de un colectivo digno", partiendo de una concentración el viernes 17 en Pontevedra, a la que le seguirá otra en Vigo pendiente de concretar, así como una posible jornada de huelga.