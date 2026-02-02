SECTOR INMOBILIARIO
El Gobierno pide a Idealisa, Fotocasa o Airbnb que borren 86.000 anuncios de pisos turísticos ilegales
Madrid, Barcelona y Marbella lideran el ranking de mayor número de viviendas turísticas ilegales en oferta
Madrid
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha solicitado a las diferentes plataformas online, entre ellas Airbnb, Idealista o Fotocasa, el borrado de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales anunciadas en los portales, bien porque no han solicitado el número de registro necesario o que no lo han obtenido por no cumplir los requisitos. Madrid, Barcelona y Marbella lideran el número de inmuebles ilegales en oferta.
(Proxima ampliación)
