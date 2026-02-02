EiDF espanta la sombra de una opa hostil y bendice la propuesta de compra de Greening

Los accionistas de Greening aprobaron por unanimidad todos los acuerdos necesarios para llevar adelante la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de la gallega EiDF en una convocatoria extraordinaria el pasado 16 de enero. Fundada en 2011 como un spin-off de la Universidad de Granada, la compañía de renovables tiene entre manos una ambiciosa estrategia de expansión y con la adquisición de la firma de autoconsumo con sede en Barro aspira a alcanzar «una talla crítica mediante la combinación de la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y almacenamiento en España con la presencia internacional, la diversificación tecnológica y el modelo verticalmente integrado de Greening».

En su cartera reúne la generación, el desarrollo y construcción de instalaciones y la comercialización en Europa y Norteamérica. «La aprobación unánime por parte de nuestros accionistas y el elevado nivel de compromisos irrevocables de aceptación confirman que esta operación cuenta con un respaldo sólido y compartido», valoraba su presidente, Ignacio Salcedo.

Respaldo asegurado

En aquel momento tenía ya asegurado el respaldo de más del 65% del capital de EiDF, superando el umbral del 40% que marcó para ejecutar la opa. Su primera propuesta en el arranque de noviembre incluía dos de sus acciones por cada siete de EiDF, valorando así la totalidad de la firma gallega en unos 80 millones de euros con un descuento del 22% sobre su cotización entonces. A mediados de diciembre la mejoró: un título de Greening por cada tres de EiDF, alrededor de 91,1 millones de euros a precios de mercado. La cotización de EIDF subió hasta los 1,15 euros por acción tras conocerse el giro de Greening. Ahora mismo se sitúa en los 1,034 euros.

Fue una opa hostil. EiDF se enteró a través de la página web del BME Growth, donde ambas cotizan. «Se trata de una oferta no solicitada», señaló su CEO, Joan Gelonch, «y sin ningún conocimiento previo sobre la misma y sobre la intención de formularla». Sus planes para darle la vuelta definitivamente a la crisis de la suspensión en Bolsa de 2023 tras las acusaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las supuestas irregularidades en su contabilidad iban por otro lado. La directora corporativa, María José Herbón, adelantaba en una entrevista a FARO la intención de buscar un socio industrial. El verdicto final sobre la oferta estaba a expensas de un análisis a fondo de su consejo de administración.

Dos condiciones

Lo acaban de hacer y consideran ahora que la propuesta «es razonable para los accionistas de la sociedad desde un punto de vista financiero», señala la resolución firmada por Gelonch. Con dos condiciones: que el canje se extienda a las nuevas acciones emitidas por EiDF el 21 de enero dentro del contrato de financiación firmado con Loft Capital Limited y que se respeten los derechos de «los tenedores, beneficiarios y/acreedores de deuda convertible». En caso de que haya otra modificación de la oferta por parte Greening, la cúpula de EiDF se reserva el derecho a realizar una nueva valoración.

El beneplácito de la cúpula de EiDF a la opa llegó en el toque de campana. Hoy terminaba el plazo de aceptación, pero Greening lo ha extendido hasta las 23.59 horas del 16 de febrero, según la comunicación remitida al BME Growth.