La conserva acuerda una subida salarial de casi el 13% hasta 2030

El sector de la conserva enfila por fin su nuevo convenio colectivo. Tras las duras acusaciones de los sindicatos a la patronal Feicopesca por el bloqueo de las negociaciones y de la ruptura en dos del frente de representación de los trabajadores, dos de ellos, CC OO y UGT, sellaron el acuerdo con el mediador del SIMA de por medio. Inicialmente se preveía la reunión el pasado 20 de enero, pero se retrasó hasta este lunes. «Nuestra postura final se determinó tras celebrar asambleas con nuestros delegados y delegadas, elegidos democráticamente por las personas trabajadoras de las fábricas», remarcaron las centrales, en una clara respuesta a las acusaciones de «traición» por parte de la CIG.

El nuevo convenio fija una subida salarial del 12,9% hasta 2030: 2,9% para 2025; 2,5% para este año; 2,5% para 2027; 2% para 2028; y 1,5% para 2029 y 2030. Si la inflación sube más, se aplicará la revalorización «sin topes», con un incremento del 1,5% adicional «como mecanismo de garantía de mejora del poder adquisitivo».

CC OO y UGT defienden que el acuerdo «garantiza aumentos salariales significativos» y que se logró la equiparación entre el Grupo 5 y el 6, la principal demanda que había sobre la mesa. Volverán a reunirse el día 19 para completar los detalles pendientes.

La CIG sigue protestando

Delegados de la CIG en el sector de la conserva se concentraron hoy delante de la sede de la patronal de Pontevedra contra el «acuerdo de despacho» del nuevo convenio y acusaron a CC OO y UGT de «traición» porque «únicamente le cambian el nombre para que todo siga igual» por la discrecionalidad en la aplicación.