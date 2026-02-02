Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas
Además de nuevas subvenciones, el paquete incluirá medidas ya conocidas como la cuota cero
La Xunta de Galicia prepara una única orden de ayudas en la que concentrará 41 millones de euros en programas de apoyo destinados a los autónomos. Estos incentivos buscarán favorecer el autoempleo y facilitar el mantenimiento de la actividad autónoma en la comunidad.
Como parte de esta estrategia de emprendimiento, el Ejecutivo gallego propone nuevas ayudas y mantiene otras como el Bono Remuda, para la renovación generacional en distintos sectores, o la cuota cero, que cubre las cuotas de la Seguridad Social durante los primeros meses de actividad. También se prevén medidas destinadas a mejorar la conciliación laboral de estos trabajadores.
Fomentar el relevo generacional en Galicia
Una de las ayudas que se mantendrá en el nuevo paquete que prepara la Xunta es el Bono Remuda, una ayuda destinada a incentivar a nuevos emprendedores a relevar a autónomos en edad de jubilación a través del traspaso de sus negocios mientras estos son todavía viables.
La previsión es que este 2026 la dotación para esta ayuda llegue a los 1,5 millones de euros —un 20% más que el año anterior—. Durante el 2025, quienes se acogieron a este bono recibieron hasta 30.000 euros de ayuda para recoger el testigo de estos negocios, mientras que quienes los dejaron en manos de nuevos empresarios recibieron ayudas de entre 3.000 y 6.000 euros.
Otra de las medidas que el Gobierno gallego planea en este sentido es el impulso a la Red de Polos de Emprendimiento. Esta red busca promover y consolidar proyectos que tengan una vinculación con su entorno aportándoles asesoramiento y tutorización con profesionales a estos autónomos.
Este 2026 la red contará con 15 oficinas repartidas por todo el territorio y una bolsa de negocios en traspaso; así como un escaparate digital para favorecer su transmisión a los nuevos empresarios.
Nueva convocatoria para la cuota cero
Otra de las principales medidas de este paquete es la nueva convocatoria de la cuota cero. Esta medida cubre las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia durante el primer año de su negocio. Lo más habitual es que esta ayuda se traduzca en un pago único de 960 euros destinados a cubrir las cuotas equivalentes a la tarifa plana estatal, cifrada en 80 euros al mes.
La novedad para este año es el lugar prioritario que le otorga al sector primario. En este sentido, la ayuda se extenderá hasta los 24 meses para los autónomos que arranquen sus negocios de agricultura, silvicultura y ganadería.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «Ampliaremos Balaídos, sea sede del Mundial o no; el Celta lo necesita»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Los inspectores supervisarán en colegios la inclusión y el rendimiento del alumno