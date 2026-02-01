UGT acusa a la patronal del metal de retrasar «de manera premeditada» un acuerdo

La negociación del nuevo convenio del metal está enquistada casi antes de empezar. Después de la decisión de las patronales Asime, Atra e Instalectra de no acudir a la reunión programada para el próximo lunes día 2 de febrero en Vigo, la tercera, tras la convocatoria de una protesta en la puerta del hotel por patre de los sindicatos, los representantes de los trabajadores cargaron contra la decisión. Ayer fue UGT Vigo, que creen que este movimiento de la parte empresarial busca retrasar «de manera premeditada» un posible acuerdo.

«Si con la postura manifestada por la patronal se pretende ejercer presión sobre la parte negociadora sindical del presente convenio, debemos señalar que el efecto que se está generando es precisamente el contrario», señalaron desde UGT-FICA Vigo en un comunicado en el que recuerdan que «este tipo de actuaciones no contribuyen a acercar posturas ni a facilitar el diálogo».

Por otro lado, el sindicato también recuerda que «existen herramientas suficientes para continuar avanzando en la negociación» sin que sea de forma presencial, en especial en un momento en el que todavía no hay posturas concretas. Así, apelan a las «reuniones telemáticas, así como el envío de propuestas por vía electrónica». «Desde la parte sindical reiteramos nuestra voluntad de diálogo y negociación, siempre desde el respeto mutuo y con el objetivo de alcanzar un acuerdo que mejore las condiciones laborales del sector», insistieron.