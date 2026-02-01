Stellantis confirma los tres coches para la planta italiana «hermana» de Balaídos

El jefe de la región Europa Ampliada de Stellantis, Emanuele Cappellano, ha confirmado los planes del grupo para Italia, incluyendo los tres nuevos vehículos que producirá la planta de Pomigliano d’Arco, hermana de la de Vigo al compartir ambas la plataforma STLA Small. Así, el grupo reafirma los planes futuros pese a que el nuevo plan estratégico de la compañía no se presentará hasta el próximo 21 de mayo.

El anterior responsable del área, Jean-Philippe Imparato, trasladó en febrero de 2024 al gobierno de Giorgia Meloni que la instalación de Pomigliano tendría la plataforma para 2028, sobre la que además produciría cuatro modelos: dos compactos para la en 2028 y el reemplazo del actual Fiat Panda a partir de 2030.

En una nueva mesa redonda sobre el sector de la automoción, y ante la presencia del ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, Cappellano garantizó los planes ya trasladados por el grupo para el país, incluyendo los de Pomigliano, que en el momento de la adjudicación de la plataforma era la única planta del grupo en tenerla de forma oficial, antes que Balaídos y Figueruelas (Zaragoza).

La fábrica italiana produce en estos momentos el modelo Fiat Panda (o Pandina, como le llaman allí) y dos marcas con la misma silueta: Alfa Romeo Tonale y su versión americana, Dodge Hornet. La idea es incorporar dos modelos de tipo compacto, dejando los del segmento B para las plantas de Vigo y Zaragoza.

Cappellano también avanzó que los nuevos modelos ya anunciados para las plantas de Melfi y Mirafiori permitirán al grupo «aumentar la producción ya en 2026». De esta forma, se adelantó también a la posible incertidumbre que pueda traer consigo el nuevo plan estratégico de la empresa que presentará el CEO, Antonio Filosa, el próximo 21 de mayo.

Balaídos ya tiene confirmada la plataforma STLA Small y está trabajando en su implementación. Lo que todavía no es oficial es qué vehículo (o vehículos) producirá con ella, si bien se da por hecha la siguiente generación del Peugeot 2008.