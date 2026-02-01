La plantilla de GKN Vigo amaga con una huelga contra los 72 despidos planteados por la empresa

La plantilla de GKN Driveline Vigo inició hoy su programa de movilizaciones contra el ERE anunciado por la dirección la semana pasada. La marcha, que transcurrió sin incidencias entre la factoría y plaza América, tuvo lugar después de una asamblea en la que los trabajadores amagan con convocar una huelga contra los 72 despidos planteados por la empresa.

La gran mayoría de las 725 personas que trabajan en el proveedor de automoción (uno de los principales de Vigo y su área) tomaron parte de la protesta. La marcha, que estuvo acompañada de ciudadanos, amigos y familiares, estuvo encabezada con un cartel con el mensaje «Non ao ERE en GKN. En defensa do emprego» y con gritos de «dirección dimisión» o «non o ERE en GKN».

Una vez en plaza América, el presidente del comité de empresa, Pedro Velasco, tomó el altavoz para anunciar la petición de huelga realizada por la asamblea. «Tomamos nota de lo hablado en asamblea y mañana me pondré en contacto con los secretarios de las secciones sindicales para hacer una convocatoria de huelga, que será la semana que viene», explicó.

Sobre la duración, todavía está por definir. «Tres días, cuatro... decidiremos entre las secciones sindicales lo que sea mejor para conseguir defender nuestros empleos», señaló.

«No vamos a permitir de ninguna de las maneras que esta dirección se cachondee de nosotros. Hasta aquí llegamos, no podemos permitir ningún despido en GKN Vigo. En el momento en el que nos pongamos de lado y permitamos un despido es el fin de la empresa. Entonces: convocatoria de huelga, unión sindical y fuerza», sentenció.

La marcha, que se llevó a sin siglas de ninguna central sindical, se convocó después de la primera reunión entre los sindicatos y la dirección. En ella, además de trasladar la documentación que justifica el ERE, los responsable de la compañía plantearon 72 despidos, centrándose especialmente en la parte de producción y talleres auxiliares.

La decisión de GKN Driveline Vigo llega en un momento crítico para la matriz, que está culminando el proceso de integración en Dauch Corporation (hasta hace solo unos días se llamaba American Axle & Manufacturing), y para la propia planta, que viene de ganar 20 millones de euros menos de los esperado. Según la dirección, el expediente regulador se aplica por la caída de la demanda de sus productos y porque proyectan que los volúmenes futuros «se mantendrán bajos».

La próxima reunión entre sindicatos y dirección tendrá lugar el jueves, 5 de enero.