CIE Automotive diversifica y aumenta producción en Ourense con una nueva línea de forjado de aluminio

CIE Automotive es uno de los mayores proveedores de automoción españoles. La empresa de origen vasco tiene una amplia huella global, con 111 plantas, y en Galicia, motor de esta industria, la compañía ha ido creciendo en los últimos años, hasta el punto de comprar la gallega Aludec por 200 millones a finales de 2025. Hasta esa gran operación, CIE contaba con tres instalaciones repartidas entre O Porriño (CIE Denat) y San Cibao das Viñas, en Ourense (ACS Ibérica y CIE Galfor). Y si en la primera invirtió hace no mucho para ampliar la planta, en una de las ourensanas lo hará para incorporar una nueva línea de forjado de aluminio para intentar diversificar y hacerse un hueco en el nicho del coche eléctrico.

La firma presentó una solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada (EIAs) para la factoría CIE Galfor, la antigua Barreiros Orense, cuyo proceso productivo se centra en la forja por extrusión y por estampación en caliente y semicaliente de piezas para automoción. Aunque llevan años trabajando en ello, el proceso «oficial» comenzó en febrero de 2025, cuando entregó a la Xunta un «estudio de modificaciones sustanciales de autorización ambiental integrada», elaborado por la empresa madrileña dnota, que acompañó más tarde con una solicitud a consulta pública ahora en la web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

La planta, que emplea a algo menos de 300 personas, cuenta con ocho líneas de producción y el plan de CIE era el de sustituir una de ellas (la línea de prensado P-5000) por otra centrada en aluminio. Las piezas se producirán por estampación en caliente, un proceso que «comienza con el almacenamiento de barras y finaliza en el proceso de embalaje de pieza para su posterior venta a cliente», abarcando otro tipo de productos como brazos de suspensión o manguetas.

Vista aérea de las instalaciones de CIE Galfor en Ourense / Ceaga

Según señala dnota, este proyecto supone «la implementación de nuevas fases productivas» que CIE Galfor, que hasta no mucho podía presumir de producir el 20% de todos los cigüeñales que se hacen en Europa, considera «indispensables para satisfacer las necesidades comerciales de los clientes».

La nueva línea de aluminio está precisamente en la parte de la planta que hace cigüeñales y con su incorporación CIE Galfor pasará a tener una capacidad productiva máxima de 115.005,3 toneladas de piezas forjadas al año de acero y aluminio, lo que supone un avance del 16,2% frente a las 99.000 toneladas de acero que figuran en la autorización ambiental de 2017. Ahora mismo están en fase de prototipos, con muestras para clientes, antes de entrar en producción en serie.

A mayores, la decisión derivará en un incremento anual del 55% en el caso de los consumos anuales máximos, tanto de materias primas (146.119,364 toneladas), como de agua (104.831 m3), gas natural (41.122.333 kW/h), gasoil (214 m3) y de electricidad (88.815.471 kW/h).