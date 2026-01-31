La Xunta lanza 100 millones para la reindustrialización de As Pontes y Meirama
REDACCIÓN
La Xunta convoca nuevas líneas de ayuda por más de 100 millones de euros del fondo de transición justa, cofinanciado por la UE, para impulsar la reindustrialización y el empleo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama. Busca atraer grandes proyectos industriales y apoyar a las pymes en las comarcas de Ferrolterra, Eume e Ordes y los concellos de Laracha, Carral, Ortigueira, Cerdido e Mañón.
«No estamos aquí para hablar de cierres, sino de aperturas, de nuevos proyectos en estas zonas», subrayó la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, tras el anuncio.
Este mismo sábado abre el plazo para la línea de ayudas para la cual la Xunta destina 80 millones con el objetivo de financiar proyectos de descarbonización y renovación industrial de compañías tractoras, modernizar los procesos industriales y generar actividad económica sostenible a medio y largo plazo. Otros 22 millones de euros van a una nueva edición de préstamos parcialmente reembolsables para pymes de la provincia de A Coruña que podrán solicitarse a partir del próximo 9 de febrero.
El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses en ambos casos, con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a las ayudas y a la financiación prevista en estas líneas de apoyos cofinanciadas por la UE a través del programa del Fondo de transición justa 2021-2027.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija