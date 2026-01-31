Stellantis Vigo modifica el plan de febrero para recuperar la producción
El SIT-FSI, mayoritario, se integra en la Confederación USO
A. A.
Stellantis en Vigo se ha visto obligada a suspender otros dos turnos, en este caso en el Sistema 1 (el que ensambla los Peugeot 2008), por los problemas de suministro que afectan a la factoría debido a las condiciones meteorológicas adversas. Además de suspender el turno de tarde de ayer, también se cae el de esta mañana y el de mañana por la mañana. Ante los paros, la dirección ha decidido modificar el plan de febrero para intentar recuperar la producción perdida.
Por otro lado, ayer el SIT-FSI, que tiene 21 de los 31 delegados del comité de empresa, anunció la integración en la Confederación USO. Según anunciaron, el acuerdo «es factible» porque «comparten fines comunes en la defensa de los derechos laborales, sociales y económicos» de los trabajadores. La decisión llega precisamente en un año de elecciones sindicales en Balaídos.
