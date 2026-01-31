Stellantis Vigo modifica el plan de febrero para recuperar la producción perdida por el efecto de las borrascas

Stellantis en Vigo se ha visto obligada a suspender otros dos turnos, en este caso en el Sistema 1 (el que ensambla los Peugeot 2008), por los problemas de suministro que afectan a la factoría debido a las condiciones meteorológicas adversas. Además de suspender el turno de tarde de ayer, viernes, también se cae el de esta mañana. Ante la afluencia de paros, la dirección ha decidido modificar el plan de febrero para intentar recuperar la producción perdida.

Según trasladó a los trabajadores, los responsables de la planta, dirigida por José Luis Alonso Mosquera, vieron necesaria una modificación en el calendario del próximo mes, que se había previsto con máximos de producción.

La modificación incorporada afecta principalmente al Sistema 2, donde se montan las furgonetas K9, que fue la línea más afectada por la falta de componentes llegados desde Marruecos. De esta forma, se suma un viernes noche a mayores por las perdidas en montaje, el de la próxima semana (6 de enero).

SIT-FSI y USO

Por otro lado, también ayer el SIT-FSI, que tiene 21 de los 31 delegados del comité de empresa, anunció la integración en la Confederación USO (Unión Sindical Obrera). Según anunciaron, el acuerdo «es factible» porque «comparten fines comunes en la defensa de los derechos laborales, sociales y económicos» de los trabajadores. La decisión llega precisamente en un año de elecciones sindicales en Balaídos.

Según el secretario general del SIT-FSI, Daniel Álvarez, la alianza «consolida la mayoría sindical obtenida en los centros productivos de Madrid y de Vigo».

Noticias relacionadas

Por su parte, el secretario general de USO Industria, Pedro Ayllón, valoró un acuerdo «que provoca un crecimiento exponencial en un sector estratégico para la federación de industria como es el sector de automoción».