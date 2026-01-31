El primer Zara de A Coruña se despide para siempre: «Es una pena que cierre, pero es una suerte que haya aguantado 50 años»

«Venimos de Canarias, nos lo hemos encontrado de casualidad», decía una pareja canaria que pasó a la historia por ser los últimos clientes en salir del Zara de Juan Flórez. La histórica tienda bajaba la verja para siempre pasados unos minutos de las 21.00 horas. Dentro, los trabajadores aplaudían como homenaje a un local que ya forma parte de la historia de A Coruña.

El matrimonio canario salió con apuro de la tienda: «Nos hemos quedado encerrados», decían con una sonrisa. Ellos habían entrado por casualidad, pero la mayoría de los clientes fueron a despedirse por última vez. Un libro de firmas, cerca de la entrada principal, guardaba por escrito las frases con las que los clientes decían adiós.

Toda una vida junto al Zara

Hasta los últimos minutos no dejaron de entrar clientes que parecían despedirse de una vieja amiga: «He vivido aquí toda mi vida y he visto la tienda desde siempre. El Zara de Juan tenía un servicio que no encontrabas en otras tiendas», decía Olga, que se sacaba una foto en la entrada para inmortalizar la última visita.

Olga convivió con el Zara desde su infancia, cuando llegó a la ciudad con 7 años, en 1977. Desde pequeñas también convivieron con la tienda Cristina, Marina y Sara, tres chicas de 27 años vecinas de la zona. «Nos gustaba el antiguo y nos da pena que cierre. No habíamos venido desde que lo remodelaron, así que aprovechamos el último día», cuentan.

El cariño a los trabajadores

Aunque la mayoría de los clientes acudieron a ver la tienda a modo de museo por última vez, otra joven llamada Sara hizo la que posiblemente sea la última transacción de la tienda: «Aproveché para ver la tienda y devolver una falda, ya que pensé que habría poca gente», contaba entre risas, acompañada por su amiga Inés, que destaca el cariño que estaban recibiendo los trabajadores [que serán reubicados en otras tiendas]: «Vi a mucha gente despidiéndose de ellos y diciéndoles “ya nos veremos”».

Mientras la lluvia no dejaba de caer, dando un toque todavía más nostálgico a la histórica despedida, los trabajadores bajaban la verja del establecimiento por última vez. Con esa acción se van más de 50 años de historia de una tienda que cambió para siempre la historia de la moda en la ciudad y en todo el mundo: «Para mí era un icono al que vi crecer. Con 18 años me fui a Madrid y me sorprendía que la gente no supiera lo que era Zara», concluye Olga, recordando.