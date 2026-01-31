Amancio Ortega eleva al 13,7% su participación en la portuguesa REN

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha reforzado su presencia en el sector energético ibérico al elevar su participación en Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador del sistema eléctrico y gasista de Portugal, hasta el 13,7% del capital. El movimiento se ha realizado a través de su holding inversor, Pontegadea Inversiones, y consolida al empresario gallego como segundo máximo accionista de la compañía, solo por detrás del gigante chino State Grid Corporation of China, que controla el 25%.

Según consta en la última actualización de la estructura accionarial de REN a cierre de 2025, Pontegadea ha incrementado su posición en un 1,7% adicional, desde el 12% que mantenía desde su entrada en el capital de la compañía en 2021.

Con la capitalización bursátil actual, el valor de ese paquete adicional se sitúa en torno a los 38,5 millones de euros, lo que eleva el valor total de la participación de Ortega en REN hasta unos 314.

Noticias relacionadas

La operación se cerró el año pasado mediante una negociación directa con un único vendedor y en una sola transacción, según fuentes del mercado, aunque ni el importe exacto ni la identidad del vendedor han trascendido. Fuentes de Pontegadea consultadas por este periódico declinaron realizar comentarios sobre este nuevo movimiento accionario.