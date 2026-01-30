La negociación del metal queda en el aire tras la convocatoria de una protesta sindical

La negociación del nuevo convenio del metal que afecta a 28.000 trabajadores del sector en la provincia de Pontevedra entra en punto muerto. Sin ni siquiera llegar a una propuesta en firme por ninguna de las dos partes. Las patronales Asime, Atra e Instalectra han decidido no acudir a la reunión programada para el próximo lunes día 2 de febrero en Vigo, la tercera, tras conocerse que sindicatos han convocado una protesta en la puerta del hotel.

Las tres organizaciones han emitido este viernes un comunicado para mostrar su «profundo malestar». Arremeten contra la concentración «una falta de respeto a las partes que integran la mesa negociadora del convenio colectivo de trabajo para empresas del metal sin convenio propio» en la provincia, «así como al propio proceso de negociación colectiva que se viene desarrollando». «Vulnerando —añaden— los principios buenos básicos de buena fe y lealtad negocial que deben regir estas relaciones».

Además de no acudir a la cita del lunes, las patronales dejan la próxima reunión en el aire «hasta que se den las condiciones adecuadas para retomar el diálogo en un clima de respeto mutuo». «La parte empresarial reitera su voluntad de negociación, siempre que esta se lleve a cabo dentro de los cauces legales y con el respeto debido a todas las partes implicadas», dicen.

CIG, CC OO y UGT convocaron una protesta a las puertas del hotel donde se iba a llevar a cabo el encuentro para reclamar el «desbloqueo» de las negociaciones en el comercio del metal de Pontevedra, otro convenio distinto, «aprovechando la presencia de Atra». Los sindicatos quieren protestar porque el diálogo se prolongó sin acuerdo durante todo el 2025, «por lo que la parte social apuesta ahora por comenzar con medidas de presión para lograr un convenio colectivo digno».

En otro comunicado de contestación la CIG reiteró que la concentración es ajena a la negociación del convenio del metal de Pontevedra y presenta el plante como un «estrategia» de la patronal para «bloquear» la negociación. «No entendemos como pueden pretender emplear una excusa tan burda para impedir que trabajadores y empresas tengan cuando antes un acuerdo de convenio, cuando ellos mismos en la primera reunión expresaron su deseo de pactar cuanto antes», arremetió la central, que reclama la reapertura «inmediata» de la negociación.