Hijos de Rivera integra la IA en su modelo industrial y de negocio

La Corporación Hijos de Rivera ha dado un nuevo paso en su estrategia de innovación con el lanzamiento de su Nuevo Ecosistema de Inteligencia Artificial, un proyecto que marca un hito en la evolución digital de la compañía sin renunciar a su identidad artesana. La iniciativa, desarrollada con el apoyo del Igape y la Xunta, sitúa a la inteligencia artificial como una palanca transversal al servicio del negocio y de la toma de decisiones estratégicas.

El nuevo ecosistema se integra en una hoja de ruta de innovación que la matriz de Estrella Galicia viene desplegando de forma sostenida desde 2017. Lejos de plantearse como un simple proyecto tecnológico, la compañía lo concibe como una capa estructural que conecta datos, procesos y personas en áreas clave como la atención al cliente, las ventas o el soporte interno a empleados. El objetivo es claro: automatizar tareas, optimizar procesos y ganar agilidad en un entorno cada vez más competitivo, donde la información y su análisis marcan la diferencia.

Más eficiencia

Desde el punto de vista operativo, la compañía explica que la implantación de este ecosistema supone una mejora notable en eficiencia, con reducción de tiempos y costes y una mayor capacidad de análisis en tiempo real. La inteligencia artificial permite explotar de forma más avanzada el volumen de datos que maneja la empresa, con lo que refuerza su estrategia comercial y facilita la toma de decisiones más precisas, basadas en evidencias y no solo en la experiencia acumulada. Un enfoque que resulta relevante en un grupo con una actividad diversificada y presencia internacional.

«Este ecosistema nos permite integrar la inteligencia artificial de forma real y útil en nuestro día a día, mejorando la eficiencia y ayudándonos a tomar decisiones más informadas», explica Iván Castro, CTO Global de la corporación, que subraya el papel clave del compromiso interno y del respaldo institucional para hacer realidad el proyecto.

Con más de 120 años de historia, con presencia en más de 75 países y con una facturación que supera los 885 millones de euros, Hijos de Rivera demuestra con este paso que la transformación digital puede convivir de forma natural con la tradición cervecera. Una combinación de tecnología avanzada, cultura de datos y raíces artesanas que refuerza su competitividad y prepara a la compañía para los retos del futuro.