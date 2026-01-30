Exlabesa avanza en su expansión en Portugal con 40 millones de inversión

El fabricante de aluminio Exlabesa, con base en Valga, acaba de lanzar Coimbra 2023, un ambicioso proyecto de expansión a Portugal con una inversión de 40 millones de euros que le permitirá triplicar la producción. El epicentro del nuevo proyecto es su planta de Soure, en el distrito de Coimbra, que se convertirá en un polo estratégico para la compañía y el sector.

La ampliación de su fábrica en Portugal generará 300 empleos directos y permitirá incrementar la capacidad de la planta de 16.000 a 45.000 toneladas anuales, un aumento del 181%, mediante la instalación de tres nuevas prensas de extrusión y una línea de lacado. La primera será de 12 pulgadas y 45 MN, mientras que las otras dos se dimensionarán según las necesidades del mercado. «Será una de las instalaciones más avanzadas de Portugal en términos de capacidad productiva e innovación tecnológica», subrayó Ramón Vázquez, gerente de Exlabesa en Portugal.

«Hoy damos un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento. Estamos convencidos de que este proyecto representa un avance estratégico tanto para Exlabesa como para la región, ya que impulsará el desarrollo industrial mediante el empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial; todo ello bajo los principios de innovación y sostenibilidad que definen Exlabesa».

La planta de Soure, inaugurada en 2022, ocupa actualmente 10.000 metros cuadrados, cuenta con dos líneas de extrusión de última generación y un lacado vertical, y emplea directamente a más de 100 personas. Con la expansión prevista, la superficie se triplicará hasta 30.000 metros cuadrados, incorporando tecnología avanzada y soluciones de Industria 4.0 que facilitarán el control de los procesos productivos con precisión y eficacia.

Según Vázquez, estas mejoras permitirán fabricar perfiles con dimensiones y especificaciones técnicas hasta ahora inaccesibles, abriendo oportunidades en mercados de alto valor añadido como naval, defensa y movilidad. «Nuestro objetivo es transformar la manera en la que fabricamos, innovamos y operamos, reforzando la competitividad y el valor de nuestros productos en los mercados internacionales», señaló.

El proyecto Exlabesa Coimbra 2030 integra también un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. La compañía aumentará el volumen de aluminio reciclado del 60% al 90% y reducirá la huella de carbono de forma drástica, optimizando procesos y recuperando materiales.

Noticias relacionadas

La expansión tendrá un impacto social significativo, con la creación de 300 nuevos empleos.