CaixaBank revisa al alza sus objetivos hasta 2027 tras batir su récord de beneficios

Los históricos resultados alcanzados en 2025 han llevado a los directivos de CaixaBank a revisar al alza los objetivos que la entidad se planteaba en su plan estratégico 2025-2027, según ha anunciado hoy el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, durante la presentación de las cuentas anuales. La entidad financiera ha obtenido en 2025 un resultado neto de 5.891 millones de euros, con un incremento del 1,8 % respecto al ejercicio precedente, por encima del pronóstico que realizó en su momento el mercado y los expertos, que vieron los objetivos demasiado optimistas. Sin embargo, como la realidad del día a día ha sido muy positiva, según Gortázar, el banco considera ahora que el volumen de negocio, en lugar de crecer un 4%, como estaba previsto, lo hará un 6% en 2027. También calcula una mejora hasta el 4% del margen de intereses y que la tasa de morosidad, en lugar de caer al 2,1%, llegue al 1,75%.

"Los objetivos del plan estratégico avanzan más rápido de lo previsto. Nos va mejor de lo que esperábamos", ha dicho el consejero delegado, quien ha añadido que prevé que la entidad no se vea afectada por la volatilidad derivada de un contexto internacional plagado de incertidumbres. ¿Por qué? "Porque estamos más protegidos ante la inestabilidad política" que otras entidades, entre otros motivos porque su ámbito de expansión es España y Portugal.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. / Rober Solsona - Europa Press

Gortázar, quien ha situado en 611 millones el impacto del impuesto sobre la banca en los resultados de la entidad y ha reiterado que la sede social del banco seguirá en València "en los años venideros", ha descartado que la pelea a lo largo del año pasado entre el BBVA y el Sabadell a raíz de la fracasada opa lanzada por el primero sobre el segundo, haya tenido incidencia en la mejora de CaixaBank: "No hemos ganado cuota de mercado a costa de estos dos competidores".

El consejero delegado de CaixaBank ha apuntado también que aún no hay una decisión tomada sobre su posible desembarco en Miami (EEUU) pero en caso de que se hiciera realidad, solo sería para acompañar a clientes de banca privada. En cuanto a uno de sus grandes accionistas, el fondo público Frob, legado de la absorción de Bankia, no ha querido pronunciarse sobre la idoneidad de que salga del capital y sí ha remarcado en estos años ha recuperado 14.000 millones de valor para el erario público.

Tipos fijos en hipotecas

Respecto a la situación inmobiliaria, ha señalado que CaixaBank apostó por hipotecas fijas desde hace una década, con más del 90% de su cartera actual en este segmento. Esta estrategia, "elimina la volatilidad de los tipos variables, como se evidenció en las subidas de 2023-2024". Una evolución estructural que también ha hecho el resto del mercado -ha continuado el consejero delegado- dominado históricamente al 100% por tipos variables y que ha pasado a ser mayoritariamente de tipos fijos. "Esto altera el atractivo y la dinámica del negocio, además de las capacidades de adaptación de cada entidad, ya que financieramente son productos muy distintos".

No obstante, Gortázar ha querido remarcar que el mercado inmobiliario actual dista mucho de una burbuja especulativa como la de hace dos décadas. A diferencia del pasado —cuando se iniciaban hasta 800.000 viviendas al año "por especulación excesiva"—, hoy el objetivo ronda las 150.000, lo que refleja un mercado "en otra onda completamente diferente". Y ha argumentado que el peso de la inversión residencial en el PIB se ha reducido a la mitad, la promoción inmobiliaria en balances bancarios ha caído tres veces y media, y el endeudamiento hipotecario también se ha dividido por dos. "No tenemos una burbuja que preocupe a los balances bancarios, sino un profundo desequilibrio entre oferta y demanda que impacta en la economía y en la sociedad", advierte. El Banco de España, ha reflexionado, atento a la evolución a 3-5 años, tomará "medidas sensatas según su profundo conocimiento del problema".

Preguntado por ese desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado, Gortázar ha sido claro: "Para construir viviendas hace falta suelo y hace falta liberalizar suelo con procesos que no duren ocho años, sino más sencillos. Tenemos un problema regulatorio y de coordinación entre administraciones, de agilidad". A lo que se le suma, a su entender, falta de capital, que en su mayoría "tiene que ser capital privado porque no tenemos el capital público para hacerlo".

En esta línea, ha querido recordar que España sigue siendo un país que tiene una deuda pública alta y muy superior a la de la media de la Eurozona, "y, por tanto, se puede atraer a capital privado". "¿Para eso qué hay que dar? Primero la oportunidad de inversión, tiene que haber suelo. Segundo, tiene que haber un marco de gran estabilidad regulatoria porque el capital privado tiene que mirar a un marco normativo que vaya a durar no un año ni dos, sino que dure 10, 20 o 30 años. Es muy importante tener un acuerdo de consenso de país", ha concluido.

Respecto a una posible integración bancaria en Europa, el consejero delegado de CaixaBank ha considerado que hay que aprovechar que el debate está encima de la mesa para avanzar teniendo claro que "el dinero sigue las oportunidades de inversión". "Podemos hacer toda una unión de ahorro y de inversión muy sofisticada pero si no hay oportunidades de inversión buenas en Europa, ese dinero se irá a otros países; hay que hacer un mercado único de verdad", ha dicho.