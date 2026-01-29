La suspensión de turnos por las borrascas afecta ya a las dos líneas de montaje de Stellantis Vigo

El puerto de Algeciras comenzó este jueves a retomar sus conexiones marítimas con el norte de África. Tras dos días de paralización debido a las borrascas que azotan la península (Joseph y Kristin), los ferrys están volviendo a sus rutas habituales y, con ello, los componentes de automoción que nutren desde Marruecos las plantas de Stellantis. Sin embargo, la imposibilidad de disponer a tiempo de las piezas ha empeorado los paros en la fábrica de Vigo: además del Sistema 2, también hay afectación en el Sistema 1.

Desde el martes los responsables de la factoría han ido comunicando a los trabajadores las distintas cancelaciones de los turnos de trabajo. Primero fue solo el turno de mañana del miércoles en el Sistema 2, el que se encarga de la producción de las furgonetas K9. Más tarde el paro también se extendió a los turnos de tarde y de noche, saltando también al de hoy a la mañana en la misma línea.

A última hora de ayer, la dirección informó que «por causas de fuerza mayor ligadas a las adversidades meteorológicas» la afectación finalmente también llegó al Sistema 1, donde se monta el Peugeot 2008. Aunque inicialmente solo afectaba al turno de noche de hoy, finalmente también se cancela la producción para mañana por la mañana.

En total son ya seis turnos los cancelados y aunque la situación se está empezando a normalizar en el Estrecho todavía no se ha descartado que se puedan producir más alteraciones en la producción.