Powell resiste la presión de Trump y mantiene los tipos de interés

La Reserva Federal anunció ayer que mantiene sin tocar los tipos de interés, que quedan entre el 3,5% y el 3,75%. Se trata de la primera pausa tras tres descensos consecutivos, una decisión que se anticipaba. Y se produce en un momento de expectación y tensión máxima alrededor del banco central estadounidense, no tanto por su política monetaria —clave para EE UU y el mundo—, sino por la batalla de resistencia que está librando el presidente de la Fed, Jerome Powell, a la campaña de presión, ataques e injerencia del presidente Donald Trump.

Este duelo, un momento de encarnizado enfrentamiento, hizo que todas las miradas estuvieran puestas ayer no tanto en la decisión sobre los tipos sino en la rueda de prensa que Powell ofreció tras la conclusión de la reunión de tipos del Comité Federal de Mercado Abierto. Es una comparecencia que él mismo institucionalizó tras cada reunión para tratar de dotar de mayor transparencia a la institución y para facilitar información a ciudadanos y mercados.

Inicialmente, Powell dijo que no iba a hablar sobre su tensión con el presidente. Eludió los repetidos interrogantes de los periodistas con un: «Habrá un tiempo y un lugar para estas preguntas, pero no voy a entrar en ello hoy». Al final, no obstante, sí lo hizo.

«Si se pierde la independencia de la Fed, será difícil restaurar la credibilidad de la institución», sentenció Powell, que añadió que no quería referirse solo a EE UU sino a «todas las economías avanzadas y democracias de cualquier tamaño». «Si la gente pierde la confianza en que tomamos decisiones basándonos únicamente en nuestra evaluación de lo que es mejor para todos, en lugar de intentar beneficiar a un grupo u otro, si se pierde esa confianza, será difícil que vuelva. No la hemos perdido, no creo que la perdamos, ciertamente espero que no suceda», añadió.