La ley lo confirma: los trabajadores gallegos podrán ausentarse 1 hora al día para cuidar de sus hijos hasta los 9 meses

A la hora de tener hijos, una de las cuestiones que más preocupa a las familias es la conciliación laboral. En muchos casos, los horarios de trabajo entran en conflicto con el tiempo y dedicación que exigen la crianza, sobre todo durante los primeros meses y años de vida.

Para blindar los derechos de los trabajadores gallegos y del resto del país, el Estatuto de los Trabajadores recoge una serie de normas que regula las relaciones laborales en España y garantiza la posibilidad de ausentarse ante distintas situaciones.

Además de los permisos retribuidos por condiciones meteorológicas adversas o por el fallecimiento de un familiar, esta ley establece distintas situaciones en las que los padres y madres pueden reducir su jornada o no acudir a su puesto para cuidar a sus hijos.

1 hora de ausencia por cuidado de lactante

El permiso por cuidado del lactante es un derecho que tiene todo trabajador en España por el cual puede reducir una hora su jornada sin que esto repercuta en su nómina. Ambos progenitores pueden acogerse a este derecho, que es posible dividir en dos fracciones, en caso de nacimiento, así como en el supuesto de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, hasta que el menor cumpla nueve meses.

La duración de este permiso puede incrementarse en casos de parto, adopción o acogimiento múltiple; como se recoge en el artículo 37.4 del estatuto. Además, la norma permite acumular jornadas completas en función de lo que establezca el convenio de cada trabajador.

Aunque el permiso no se puede transferir entre progenitores, el texto apunta lo siguiente: «si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute y posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación».

Cómo solicitar el permiso por cuidado de lactante

El Estatuto confirma que corresponde a la persona trabajadora el concretar la reducción de jornada y que, en caso de conflicto con la empresa, la situación se resolverá a través de un proceso judicial especial.

Por su parte, el trabajador tendrá que avisar a la empresa con antelación, en concreto con, al menos, 15 días antes de la fecha de inicio y fin de la lactancia. En este aviso también se debe indicar la modalidad en la que se ejercerá el permiso: reducción de jornada, recortar una hora al día o acumular horas.