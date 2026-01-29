GKN Vigo cifra los despidos en 72 personas y el comité de empresa inicia movilizaciones

La dirección de GKN Driveline Vigo, uno de los principales proveedores de automoción de la ciudad olívica, anunció la semana pasada su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 75 personas de las 725 que forman la plantilla. En aquel momento emplazaba al comité de empresa a una primera reunión para negociar estos despidos, celebrada esta mañana. En ella, responsables de la empresa trasladaron la intención de reducir la plantilla en 72 personas, mientras que por parte de los trabajadores se ha decidido iniciar movilizaciones para protestar por la medida.

Como avanzó este medio, la planta de GKN se encuentra en una situación delicada tras haber tenido unos resultados por debajo de lo esperado el año pasado. En concreto, la factoría facturó 205,8 millones de euros, 20 millones menos de lo presupuestado y lejos de los 250 millones alcanzados en 2023, además de estimar que la cifra de ventas seguirá bajando a lo largo de este curso, con la proyección por debajo de los 200 millones.

La dirección habló entonces de «la volátil transición del sector hacia el vehículo eléctrico» y «la reducción de los volúmenes de producción en Europa», lo que redujo la demanda de los productos fabricados en GKN Vigo. Así, planteó la aplicación de este ERE que estaba previsto para un máximo de 75 personas.

Durante la reunión celebrada esta mañana, la dirección comunicó su intención de fijar los despidos en 72 personas, una cifra que sigue siendo inasumible para el comité de empresa, que ha optado por movilizarse en la calle. Para comenzar, el domingo tendrá lugar una asamblea general a partir de las 11.00 horas en el parking de la fábrica y, posteriomente, los trabajadores realizarán una manifestación «sin siglas» bajo el lema Contra o ERE en GKN, pola defensa do emprego.

La marcha de protesta está convocada para las 12.30 horas, saliendo desde la rotonda de San Andrés de Comesaña, delante de la fábrica, y que finalizará en plaza América. La idea es mostrar «la unidad del comité» y de la plantilla frente lo que entienden un ERE «injustificado» y llaman a la ciudadanía a unirse a ellos.

Salidas traumáticas

De igual forma, desde el comité de empresa instan a la Consellería de Emprego a que no dé el visto bueno a este despido colectivo si no hay acuerdo con los trabajadores. «No vamos a permitir el despido injustificado de ningún compañero o compañera», recalca el comité en un comunicado.

«Tenemos claro que no vamos a permitir ningún despido traumático», ha señalado el presidente del comité de empresa, Pedro Velasco (CIG), que también ha apelado a la unión de todos para «dar una respuesta contundente» a la compañía.

Durante la reunión celebrada hoy se ha acordado un calendario de reuniones (la primera, la próxima semana) y se entregó la documentación por parte de la empresa para justificar la medida. Los sindicatos, que han solicitado más información, revisarán ahora lo entregado por la dirección. Tras un primer vistazo y a tenor de lo trasladado durante el encuentro, Velasco ha explicado que el comité «vislumbra que habrá despidos traumáticos».

Noticias relacionadas

El comité de empresa de GKN Driveline Vigo está formada por ocho miembros de CIG, siete de CC OO, cuatro de UGT y uno de CUT.