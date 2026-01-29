El libre comercio con India abre «una oportunidad estratégica» para el negocio de Galicia en textil, pesca, motor, química y maquinaria

Al empresario indio le gusta la paciencia. Hay que ser perseverante. «Las negociaciones suelen dilatarse en el tiempo, pudiendo retomarse incluso con posterioridad a la firma del contrato», destacan los técnicos de Opera Global Business. La consultora de comercio exterior colabora con la Zona Franca de Vigo en sus populares Miércoles de Internacionalización, donde se dan claves esenciales para posicionar negocios, productos y servicios en mercados de gran potencial para la expansión de las compañías gallegas. E India fue uno de los protagonistas de las jornadas el pasado año.

En el dossier con el análisis de las oportunidades que brinda el país y los aspectos a tener en cuenta, la economía india aparece repleta de claroscuros. Es la quinta potencia mundial por volumen de Producto Interior Bruto (PIB) y, con la mayor cantidad de población joven, va camino de convertirse en el tercer principal consumidor. «Un país que parece más bien un continente», subraya el informe, que resalta también los «importantes desafíos a largo plazo» por las enormes desigualdades sociales, la discriminación contra las mujeres, el maltrecho sistema eléctrico, la ineficaz protección de los derechos de propiedad intelectual, los obstáculos en el acceso a la educación y un éxodo rural constante.

Buena prueba de la templanza típica en el doing business de la India son las casi dos décadas que tardó en llegar el acuerdo comercial con la UE. «La madre de todos los acuerdos comerciales», dijo Ursula Von del Leyen durante la firma del pacto con el primer ministro del país, Narenda Modi, el pasado martes en Nueva Delhi. «Hemos creado una zona de libre comercio de dos mil millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán económicamente», añadió la presidenta de la Comisión Europea, que, en un escenario de clara confrontación con EE UU, presumió de enviar «una señal al mundo de que la cooperación basada en las normas sigue arrojando grandes resultados».

Un mercado «excepcional»

Galicia es un minúsculo grano de arena en el saldo de 180.000 millones de euros que las dos zonas mueven anualmente. India representó en 2024 apenas el 0,1% de todas las exportaciones, unos 31,2 millones de euros. Las importaciones alcanzaron los 194,4 millones de euros, el 0,9% de las compras de las empresas de la comunidad en otros países. ¿Cuántas firmas operaron allí? Pues 137, aunque solo 39 lo hacen de forma regular. Cinco de ellas reunieron cerca del 56% de todas las ventas, según el Icex, lo que da una idea muy clara de la gran concentración del negocio exterior gallego con India en estos momentos.

«Es un mercado por descubrir, con presencia gallega todavía excepcional y mucha proyección», señala Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Conocedor del país por su larga trayectoria al frente de la patronal del complejo mar-industria Anfaco hasta 2022, descarta un bum de intercambios a corto plazo. La misma opinión que dejan algunos de los sectores contactados por FARO. «Hay que ver la letra pequeña, seguir profundizando en el acuerdo porque esto no entra en vigor de manera inmediata y, aunque parece un buen mercado, hay que trabajarlo mucho y bien, teniendo en cuenta, además, las incertidumbres de la geopolítica actual», advierte Vieites. Hay casi tantas Indias como divisiones administrativas del país «y cada una tiene sus consideraciones específicas para el movimiento de productos».

«Oportunidad estratégica»

Bruselas prevé que se dupliquen las exportaciones de mercancías de la UE a la India de aquí a 2032 por la supresión o la reducción de aranceles en el 96% de los productos comercializados. El principal flujo de ventas está en maquinaria y material eléctrico, que pasa de una tasa del 44% al 0% en casi todos los productos. En la misma situación queda la aeronáutica, sometida a un gravamen hasta ahora del 11%; equipos ópticos y médicos (27,5%); los químicos (22%); o los plásticos (22%). La mayor diferencia se da en la automoción, que tiene actualmente un arancel del 110% y el acuerdo recoge otro del 10%, con un contingente de 250.000 unidades.

«El acuerdo de libre comercio entre la UE e India representa una oportunidad estratégica para Galicia», valora la Consellería de Economía e Industria, a la vista de la evolución de las exportaciones de enero a noviembre de 2025, cuando alcanzaron los 32,8 millones de euros, tras un alza del 16,9%. El departamento liderado por María Jesús Lorenzana cree que el pacto «podría facilitar un potencial incremento, especialmente en los sectores textil y alimentación, además de otros como el químico, farmacéutico y de maquinaria».

Por sectores

De cada 100 euros de las ventas de las empresas gallegas en el mercado indio en 2024, alrededor de 22 euros vinieron de aceites esenciales y perfumería. La partida superó los 7 millones de euros tras un alza anual del 6,6%. Le sigue el material eléctrico (3,3 millones), sobre todo transistores (1,5 millones) y máquinas de corte (604.000 euros); jugos y extractos vegetales (3 millones); aparatos mecánicos (2,9 millones), entre los que sobresalen los dispositivos de refrigeración (1 millón de euros); prendas de vestir de punto (1,6 millones); y aluminio (1,6 millones).

A la cabeza de las importaciones gallegas desde la India está la pesca: 50,2 millones de euros, el 4,4% menos que en 2023. Las compras de ropa de vestir no de punto menguaron el 5%, hasta los 49,9 millones de euros; y las de punto se dispararon el 58,6% (9,4 millones). Vinculado al sector textil, las manufacturas de cuero y marroquinería crecieron el 16% (8,5 millones). Las importaciones de automóviles se mantuvieron estables por encima de los 22 millones de euros.

Frente a todas las críticas que acumula el acuerdo con Mercosur, en este caso las organizaciones agrarias alaban el cuidado puesto sobre productos sensibles, a pesar de la relajación de la carga fiscal. Se mantienen aranceles al vino (30% los del segmento medio y 20% para el premium), muy inferiores al 150% abonado ahora mismo. Las ventas del sector gallego son anecdóticas. La cerveza salta del 110% al 50%; el aceite de oliva, desde el 45% al 0%.

Noticias relacionadas

Inversiones

A pie de campo, India tampoco ha brillado como destino preferente del capital gallego. Y la joya de la corona, como demuestra la radiografía del negocio exterior, es la pesca. Nueva Pescanova opera en el país con Abad Overseas, una firma de procsado de langostino vannamei y monodón. Profand es dueña de Marine Exports Private Limited, una de las principales exportadoras de productos del mar del país. Inditex tiene cinco filiales indias y cerca de una treintena de tiendas.