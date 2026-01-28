Rueda dice que el viento y el agua son el «petróleo» de Galicia y hay que usarlos
REDACCIÓN
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificó hoy el compromiso de la Administración gallega por seguir impulsando el despliegue eólico en la comunidad, con el objetivo de mantener el liderazgo de Galicia en este sector. «Nosotros tenemos nuestro propio petróleo en el agua y en el viento. Y sería absurdo que no intentásemos utilizarlo», remarcó Rueda.
Durante la visita a la planta de reparación de componentes eólicos de Siemens Gamesa tiene en Sigüeiro, en el concello de Oroso, Rueda recordó que en Galicia «se hacen trabajos de mucha precisión». «Y hay mucha gente de muchas partes del mundo que decide que este es el lugar en el que tiene que confiar sus inversiones y sus negocios. Eso habla muy bien del trabajo que hacemos», resaltó.
Junto a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana y ante el director general de Siemens Gamesa en España, Kerman Gabiola, el presidente de la Xunta inauguró un nuevo banco de pruebas, ejecutado íntegramente en Galicia, que servirá para garantizar la máxima calidad en los procesos de reparación de esta fábrica.
Rueda puso en valor el proceso de repotenciación que está impulsando la Xunta y señaló que en los últimos meses se presentaron siete nuevas solicitudes de repotenciación, que se suman a las otras nueve de 2024 y 2025.
