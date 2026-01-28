PP, Vox y Junts tumban el decreto de revalorización de las pensiones

La historia, siempre cíclica, se repitió ayer en el Congreso. Al igual que el 22 de enero de 2025, el Gobierno sufrió una derrota a manos de PP, Vox y Junts, que tumbaron el real decreto que revaloriza las pensiones alegando que incluía medidas que no tenían relación alguna, en referencia a la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Este primer fracaso en 2026 del Ejecutivo de coalición, casi idéntico al que sufrió hace un año, opacó, además, el visto bueno del Congreso al decreto que establece el nuevo abono de transporte de 60 euros al mes.

«Votar no es hacer daño a los pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua o la luz, que no pueden pagar una vivienda, y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la dana y a afectados por los incendios forestales», lanzó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un desesperado intento de convencer a populares y posconvergentes de que dieran el visto bueno al real decreto que incluye el aumento de las pensiones y varias medidas del llamado escudo social.

Y, como ocurrió hace un año, no lo logró. Tanto el PP como Junts criticaron que el Gobierno incluyera en el real decreto una amalgama de medidas para «chantajear» al resto de partidos con un todo o nada. En concreto, Bolaños puso sobre la mesa que el rechazo a este texto ponía en riesgo la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7%, las mínimas un 7%, las no contributivas un 11,4% y el ingreso mínimo vital un 7%. También incluía la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades y los entes locales y rebajas fiscales para afectados por efectos de la dana y los incendios del pasado verano.

Sin embargo, para populares y posconvergentes pesó más que el real decreto incluyera la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de corte de suministros a este colectivo. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, criticó que sigan «ahogando a los propietarios de las viviendas okupadas» y que carguen sobre los pequeños propietarios la protección de un colectivo vulnerable del que debería encargarse el Gobierno. «Dejen de jugar con los okupas y los pensionistas», concluyó, reclamando que vuelvan a traer un real decreto que solo contenga la subida de las pensiones para conseguir su voto a favor. El año pasado, su voto en contra fue porque el texto incluía la devolución de un palacete en París al PNV.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que dedicó gran parte de su discurso a hablar sobre la «decadencia» de Cataluña impuesta por los socialistas, también denunció el chantaje del Gobierno: «Si votas sí, se aprueba todo; si votas no, cae todo. ¿Y qué decimos nosotros? Pensiones, sí; Okupaciones, no. No pueden obligarnos a votar que sí a que no puedas hacer nada si te okupan el piso y no te pagan el alquiler». No obstante, el año pasado, tras oponerse al real decreto que revalorizaba las pensiones, ambas formaciones acabaron dando el visto bueno a un texto que también incluía la prohibición de desahucios.

El PNV, que votó ayer a favor, también se opuso a la iniciativa y avisó de que esta sería la última vez que respalde una norma que mezcle todo tipo de cosas. Así, todo apunta a que, como el año pasado, el Consejo de Ministros deberá aprobar un nuevo real decreto en las próximas semanas para mantener la subida y que excluya la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables.

Bono único de 60 euros

Sí salió adelante el real decreto con ayudas al transporte público que establece una prórroga para 2026 de las bonificaciones vigentes y que, además, incluye el abono único de 60 euros que anunció el Gobierno. El bloque de la investidura respaldó la iniciativa, aunque ERC y Junts criticaron el caos en Rodalies y Podemos le reprochó que los descuentos no sean mayores. El PP se abstuvo y el único partido que votó en contra de la norma fue Vox. Según la portavoz de Transportes de Vox en el Congreso, Carina Mejías, el decreto tendría que haber sido retirado del orden del día por presentarse después de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que dejan 46 personas fallecidas.

El decreto fija para los servicios estatales de autobús: para los menores de 14 años los viajes serán gratis, el bono de diez viajes mantendrá el 40% de descuento, el abono mensual nominativo el 50% y el abono joven hasta los 26 años el 70%.

El paquete incluía también el abono único de transportes para toda España con una tarifa única de 60 euros —30 euros para los menores de 26 años—. El abono integraba autobuses interregionales estatales y los trenes de Cercanías y Media Distancia.