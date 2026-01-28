Panamá se interesa por las patrulleras de vigilancia de Aister

El astillero moañés Aister Aluminium Shipyard entregó en 2021 un par de barcos para Panamá. En concreto, se trataba de dos unidades para la recogida de vertidos del Canal de Panamá, fruto de la colaboración directa de Aister con la firma finlandesa Lamor y la ingeniería andaluza Altum. Ahora, la firma de Meira vuelve a estar en el punto de mira del país centroamericano, que se ha interesado por las patrulleras fabricadas por Aister.

El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, visitó la semana pasada la atarazana gallega en su periplo por España para «conocer de primera mano los procesos de construcción y operación de embarcaciones patrulleras y de inspección pesquera».

Eduardo Carrasquilla, en el centro, con responsables de Aister / ARAP

ARAP describe a Aister como «una empresa líder europea en el suministro de embarcaciones a organismos públicos dedicados al control y gestión del medio marino», destacando su más de 35 años de trayectoria.

La autoridad panameña compartió fotos de la visita de Carrasquilla, adjuntado como ejemplo de estas patrulleras de Aister las cuatro fabricadas y entregadas a la Junta de Andalucía.

El representante panameño llevó a cabo también «múltiples reuniones con armadores españoles y portugueses», además de con empresas transformadoras de productos del mar, para explorar posibilidades de colaboración e inversión en materia pesquera «con el objetivo central de convertir a Panamá en el nuevo Hub pesquero del Pacifico Oriental».