Panamá se interesa por las patrulleras de vigilancia de Aister
La autoridad encargada de custodiar las aguas del país centroamericano visita el astillero de Moaña
El astillero moañés Aister Aluminium Shipyard entregó en 2021 un par de barcos para Panamá. En concreto, se trataba de dos unidades para la recogida de vertidos del Canal de Panamá, fruto de la colaboración directa de Aister con la firma finlandesa Lamor y la ingeniería andaluza Altum. Ahora, la firma de Meira vuelve a estar en el punto de mira del país centroamericano, que se ha interesado por las patrulleras fabricadas por Aister.
El administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, visitó la semana pasada la atarazana gallega en su periplo por España para «conocer de primera mano los procesos de construcción y operación de embarcaciones patrulleras y de inspección pesquera».
ARAP describe a Aister como «una empresa líder europea en el suministro de embarcaciones a organismos públicos dedicados al control y gestión del medio marino», destacando su más de 35 años de trayectoria.
La autoridad panameña compartió fotos de la visita de Carrasquilla, adjuntado como ejemplo de estas patrulleras de Aister las cuatro fabricadas y entregadas a la Junta de Andalucía.
El representante panameño llevó a cabo también «múltiples reuniones con armadores españoles y portugueses», además de con empresas transformadoras de productos del mar, para explorar posibilidades de colaboración e inversión en materia pesquera «con el objetivo central de convertir a Panamá en el nuevo Hub pesquero del Pacifico Oriental».
Suscríbete para seguir leyendo
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza