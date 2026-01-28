El operador de GLS y Logista en Vigo transportará congelados y refuerza el reparto de fármacos

Los 800 millones de paquetes que cada año mueve General Logistics Systems —más conocida como GLS— sitúan a la empresa como una de las grandes del sector de la distribución. En el caso de Vigo, su red es operada por Routvigo, que también gestiona los envíos de Palletways. La compañía olívica se integra en Vía Galicia, grupo conformado por otras tres sociedades que son Madridnor, la división que lleva GLS en la capital española; Excentria, enfocada en el almacenaje y la preparación de pedidos; y Norlace, que representa en la provincia de Pontevedra a Logista, cotizada en el IBEX. Esta última filial está finalizando su mudanza a unas nuevas instalaciones de 4.000 metros cuadrados en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares, tras invertir 1,5 millones para reforzar su servicio de transporte en frío.

Especializada en el porte de fármacos y alimentos, Norlace revivirá las antiguas instalaciones de Alvarado, que prevé activar a comienzos del próximo mes de febrero tras haber adecuado el espacio para poder llevar a cabo su actividad. La nave, en régimen de alquiler, contará con cámaras frigoríficas y también de congelado, segmento en el que irrumpe por primera vez ya que hasta ahora carecía de la infraestructura necesaria. Tendrán capacidad para almacenar 1.200 palés de cualquier tipo de producto que requiera una temperatura de hasta -20 grados centígrados, lo que permitirá extender su operativa al pescado y la carne congelada.

«El grupo ha cerrado el año facturando nueve millones de euros y la perspectiva es crecer un 15% este 2026», destaca en declaraciones a FARO su administrador, Juan José Presa Suárez. A fin de prestar servicios de asesoría y de gestión a las cuatro empresas que integran el conglomerado, sus socios mayoritarios acaban de constituir Ceitojal SL, que cuenta con un capital de 4,4 millones y actuará como tenedora de las participaciones.

Una flota de 100 vehículos y 60 empleos

Vía Galicia emplea a 60 personas y dispone de una flota que ronda los 100 vehículos entre camiones y comerciales ligeros —de ellos, 70 ligados a transportistas externos que también trabajan para las compañías—. Una de sus últimas adquisiciones fue un duotrailer de 32 metros de largo, estando previsto incorporar un segundo próximamente.

Noticias relacionadas

Las filiales de Routvigo, Excentria y Madridnor están vinculadas a GLS, firma que se integra en el grupo IDS junto a la Royal Mail —la joya de la corona del antiguo correo británico— y que el pasado 2025 fue adquirida por EP Corporate Group, propiedad del magnate checo Daniel Kretinsky. Norlace, por su parte, trabaja para Logista, gigante español del sector de la logística que cuenta con una capitalización bursátil de más de 4.100 millones de euros.