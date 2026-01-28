Hacienda lo confirma: los gallegos podrán deducirse 9000 euros en la próxima Declaración de la Renta si han hecho reformas

Hacienda arranca el año con una buena noticia para los bolsillos de los gallegosy del resto del país: el BOE confirma una deducción de hasta 9.000 euros en la próxima Declaración de la Renta para quienes hagan reformas en su domicilio y cumplan una serie de requisitos.

El Real Decreto-ley 16/2025, publicado el pasado 23 de diciembre, prorroga la vigencia de las deducciones fiscales para quienes realicen obras de mejora de eficiencia energética en sus residencias. Como detalla el texto de la norma, para poder aplicar esta deducción en el IRPF se debe acreditar la mejora del inmueble, aportando un certificado energético previo y posterior atestado por un técnico.

Con esta medida, el Gobierno prorroga las ventajas fiscales por obras de eficiencia energética con plazos que llegan a 2026 y 2027 y requisitos muy concretos para no perder el beneficio. Eso sí, para que Hacienda admita tu solicitud debes tener en cuenta tres factores:

Los costes de la reforma deben haberse abonado por medios bancarios .

. Se descontarán las subvenciones previas que hayas recibido para la reforma.

previas que hayas recibido para la reforma. La deducción no cubre los costes de equipos que utilicen combustibles fósiles.

Tipos de deducciones aplicables

Deducción del 20%

Aplica si la obra consigue reducir al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración. La base máxima anual es de 5.000 euros (deducción máxima: 1.000 euros). Se puede aplicar en vivienda habitual y también en viviendas alquiladas o «en expectativa» de alquiler (si se arriendan antes del 31 de diciembre de 2027). Las cantidades deben haberse satisfecho hasta el 31 de diciembre de 2026 y el certificado final debe expedirse antes del 1 de enero de 2027.

Deducción del 40%

Sube al 40% si reduces un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejoras la calificación a «A» o «B». La base máxima anual aquí es de 7.500 euros (deducción máxima: 3.000 euros). Mismos plazos generales: pagos hasta 31 de diciembre de 2026 y certificado final antes de 1 de enero de 2027.

Deducción del 60%

Es la clave en comunidades de vecinos: para rehabilitación energética del edificio residencial. La base máxima anual es de 5.000 euros, pero lo no deducido puede trasladarse cuatro años hasta una base acumulada de 15.000 euros. Traducido: el 60% de esa base permite una deducción total de 9.000 euros repartida en varios ejercicios.

Las obras pueden llegar hasta el 31 de diciembre de 2027 y el certificado final debe emitirse antes del 1 de enero de 2028.