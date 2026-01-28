Una docena de inmobiliarias se interesan por gestionar los pisos de alquiler de Casa 47

Hasta 12 compañías dedicadas al sector inmobiliario se han presentado al concurso público lanzado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para gestionar el alquiler de las viviendas públicas que se incluirán en Casa 47, por un importe total de 62 millones de euros.

Según las actas de licitación consultadas por Europa Press, entre las empresas interesadas está Alquiler Seguro, Serveo, Savills, Servihabitat, Solvia o Hipoges, entre otras, algunas de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros.

De las 12 interesadas, solo Hipoges, un servicer controlado hasta hace poco por la firma de inversión estadounidense KKR y ahora por el fondo británico Pollen Street, fue finalmente excluida del proceso por no haber presentado la documentación de subsanación correcta.

Por su parte, Alquiler Seguro ya comunicó en enero que había presentado una oferta para hacerse con este contrato, algo que fue criticado por partidos como Sumar o Bildu, ya que se trata de una empresa sancionada con 3,6 millones por parte del Ministerio de Consumo por ejecutar cobros irregulares a sus inquilinos. No obstante, el concurso es público y en modalidad abierta, por lo que cualquier empresa puede presentarse.