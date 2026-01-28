El cierre del Estrecho por las borrascas alarga los paros en Stellantis Vigo

De Joseph a Kristin. Las borrascas que afectan a la península y que están causando estragos en algunos puntos tienen sus efectos Vigo que van más allá de las numerosas incidencias. En clave industrial, la alta dependencia de los proveedores de automoción asentados en el área marroquí y el cierre del Estrecho por cuestiones meteorológicas hace que el paro en un principio puntual previsto para el turno de esta mañana en la planta de Stellantis Vigo se haya alargado. Y desde la dirección no descartan que aumenten.

Ayer por la mañana los responsables de la planta comunicaron a los representantes de los trabajadores que se suspendía el turno de mañana de hoy en el Sistema 2, el que se encarga de la producción de las furgonetas K9. El motivo estaba en un problema logístico que hizo que los camiones con las piezas necesarias no llegasen a tiempo.

Sin embargo, a última hora la situación se recrudeció. Con escaso margen deferencia, la dirección mandó dos avisos a los trabajadores para concretar la suspensión también del turno de tarde y, posteriormente, el de la noche. Con ello, hoy no se fabricará ni una sola furgoneta en Stellantis Vigo.

Camiones agolpados en el puerto de Algeciras / Nono Rico / Europa Press

Para encontrar la respuesta a este fenómeno hay que atender a la gran apuesta de Stellantis por los países low-cost para traer algunas de sus piezas, con Marruecos como uno de sus principales bastiones en este sentido. Esta misma mañana, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) informó que mantiene cerrado el acceso a sus instalaciones al estar ya completas las áreas de estacionamiento del puerto, con cerca de 3.000 camiones. Además, siguen canceladas las salidas hacia Ceuta y Tánger desde Algeciras y también desde Tarifa a consecuencia del temporal Kristin.

Y si la planta de Vigo se ve afectada, la que el grupo tiene en Figueruelas (Zaragoza) también. Allí la dirección comunicó la suspensión el turno de noche de este miércoles y los de mañana y tarde de mañana. La de Villaverde (Madrid), de momento, continúa con normalidad.

La situación, además, llega en un momento crítico para Stellantis, que viene de firmar el año pasado su récord histórico de producción (559.427 unidades, un 8% más) y que inició el año con fuerte carga de trabajo. De hecho, fue precisamente este lunes cuando comunicó a la plantilla que febrero también sería de alta actividad.