Bruselas desbloquea 3.100 millones en ayudas que urgen casi un centenar de plantas de cogeneración en Galicia

La cogeneración apenas superó los 1.000 gigavatios hora (GWh) en Galicia durante 2025, el 4,8% de toda la generación eléctrica. Lejos quedan los tiempos en los que la tecnología que muchas industrias de la comunidad usan para aprovechar sus propios procesos internos y producir energía brillaba el mix. El mínimo histórico registrado el pasado año contrasta con los más de 2.800 GWh alcanzados en 2016 y 2017. Presionada por los recortes en las primas y el encarecimiento del gas, el sector perdió fuelle y aprovecha cualquier oportunidad para pedir incentivos. El Ministerio para la Transición Ecológica sacó hace casi un año a información pública el marco de las convocatorias para adjudicar una retribución regulada a un total de 1.200 MW de cogeneración hasta 2027. Pero se necesitaba el beneplácito de la Comisión Europea a lo que serán ayudas de Estado.

Bruselas oficializó el visto bueno ayer al reparto de 3.100 millones de euros a las plantas españolas de cogeneración «de alta eficiencia nuevas o sustancialmente renovadas». Aquellas que se alimenten con gas natural, biolíquidos, biogás y biomasa sólida. En el caso de centrales de gas, «deberán incluir los elementos y equipos necesarios que les permitan utilizar al menos un 10% de hidrógeno renovable» para «evitar la dependencia» de los combustibles fósiles.

Compensaciones

Las ayudas compensarán las inversiones realizadas por las empresas mediante subastas competitivas y por operación, con un cálculo actualizado trimestralmente en función de los precios de la electricidad, los combustibles o los derechos de CO2, entre otros parámetros. «Una buena noticia», valoró José Javier Rodríguez Morales, director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), a la espera de «conocer más detalles» de la resolución completa de la Comisión Europea y de la convocatoria en firme de las subastas.

Noticias relacionadas

El censo elaborado por la Xunta recoge en Galicia la existencia de 96 centrales de cogeneración, de las que únicamente 40 están funcionando. Suman 407 megavatios (MW) de potencia. La mayoría, 23, emplean gas natural. Otras 11 fuelóleo; 3 gasóleo; y 3 más residuos, biomasa y biogás. Entre las industrias vinculadas destacan la madera, alimentación, papel, refino y química. Además de la inyección en la producción eléctrica, su papel es fundamental para cubrir la demanda térmica (de calor) en las propias factorías. En 2024 fueron 2.520 GWh.