Stellantis Vigo mantiene el tirón del récord y programa un febrero de máximos de producción
La dirección programa cuatro sábados en el Sistema 1 y añade jornadas adicionales al turno de noche
Stellantis Vigo culminó 2025 logrando el ansiado récord de producción, que llevaba 18 años «anclado» en los 547.000 vehículos y que se rompió con las 559.427 unidades, un 8% más. Y Balaídos no ha bajado el pistón en este comienzo de año. Tras haber programado un enero de máximos de producción, la dirección trasladó a la plantilla que el mes de febrero irá por los mismos derroteros.
En una reunión realizada ayer, 26 de enero, entre los responsables de la planta y el comité de empresa, la dirección informó de la necesidad de añadir más horas de trabajo para mantener el ritmo de producción, de acuerdo con la demanda.
Así, el Sistema 1, el que se encarga de la producción del Peugeot 2008, sumará a la programación cuatro sábados. En lo que respecta al turno de noche, se programan dos viernes en el caso de esta línea y uno en el caso del Sistema 2, el que se encarga de ensamblar las furgonetas K9.
En lo que respecta a los otros talleres, el de las baterías tendrá actividad de lunes a viernes con un turno de trabajo y el de los vehículos despiezados (CKD) contará con actividad también en esos cinco días, con turno de noche de 8 horas.
