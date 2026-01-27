Ayesa y Redalsa: una compañía en venta y una participada de Adif, en el foco por las soldaduras de las vías de Adamuz

“El punto de ruptura se produce en el carril nuevo, junto a la soldadura”, explica el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El titular del sistema ferroviario español insiste en que ese hecho “no quiere decir” que el origen del accidente de Adamuz (Córdoba) esté necesariamente en la soldadura y que será el análisis de laboratorio el que determine “qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura”. Pero la realidad es que fuentes de la investigación apuntan cada vez con más claridad a que fue una soldadura mal elaborada la que generó la rotura de la vía que descarriló el Iryo. ¿Qué compañías hay detrás de la soldadura de las vías?

Redalsa fue la empresa encargada de soldar el raíl en el que se centran las principales sospechas del accidente que causó 45 muertos el pasado domingo 18 de enero al descarrilar un tren Iryo justo cuando pasaba por la otra vía un Alvia que conectaba Madrid con Huelva. Puente explica que el carril implicado está “perfectamente identificado”, es “nuevo”, fabricado en 2023, suministrado en 2024 e instalado en el tramo entre mayo y junio de 2025, con entrada en servicio en mayo de ese mismo año. También ha reiterado que las soldaduras tienen un sistema de seguimiento que permite conocer qué operario las realizó.

Con sede en Valladolid, tal y como destacó Puente (vallisoletano de nacimiento) en una reciente rueda de prensa, Redalsa, participada mayoritariamente por Adif (52%), es una compañía especializada en soldadura eléctrica de carril, tanto en instalaciones fijas como en trabajos en obra. Además, presta servicios de inspección ultrasónica y dinámica para detectar defectos internos en los raíles, dentro de las tareas de mantenimiento, y se encarga también del mantenimiento de material rodante auxiliar y de la carga y descarga de trenes carrileros que opera. Fuentes de Adif apuntan a este periódico, respecto a la compañía, que "no hay nada que valorar. Se hizo el trabajo y se acreditó".

Aunque se define como filial de Adif, Redalsa cuenta con un accionariado mixto: tras el gestor público de las infraestructuras ferroviarias españolas, el resto se reparte entre ArcelorMittal España (26%), Acciona Infraestructuras (8,8%) y grupos del sector de la construcción y obra pública como Comsa, Tecsa y Azvi (4,4% cada uno). ArcelorMittal es, precisamente, la compañía que suministró los carriles de línea entre Madrid y Sevilla y que Puente situó también en el centro de las sospechas al deslizar que una de las hipótesis del origen del accidente es un "posible error de fábrica" de las vías.

Según las cuentas anuales de 2024, la compañía alcanzó 13,28 millones de euros de ingresos, frente a los 10,55 millones del año anterior, lo que supone un avance cercano al 26%. El ejercicio se saldó con un beneficio neto de 3,21 millones, un 41% más que en 2023. En 2024, las principales líneas por facturación fueron la inspección ultrasónica en vía (3,74 millones), la exploración de vías (2,88 millones) y la soldadura (2,73 millones), además de las fijaciones elásticas (2,40 millones). La mejora del negocio se reflejó también en los resultados operativos: el resultado de explotación se situó en 3,85 millones y la empresa incrementó un 32% su plantilla en 2024 hasta los 97 trabajadores.

La compañía opera mayoritariamente en España, pero también mantiene actividad fuera. En 2025 anunció la adjudicación para seguir realizando durante 2025 y 2026 trabajos de auscultación de vía en Portugal con su vagón laboratorio y el sistema RT4. En sus previsiones, la empresa apunta a mantener en 2025 una cifra de negocio en el entorno de los 13 millones, similar a la de 2024, con resultados y flujos de caja positivos.

Una compañía en venta para certificar la soldadura

La andaluza Ayesa fue la compañía de ingeniería que certificó el buen estado de la soldadura de Redalsa como asistente técnico a la dirección de obra formada por la Unión Temporal de Empresa (UTE) participada por Ferrovial, OHLA, FCC y Azvi. En el tramo de línea accidentado, estas soldaduras suman 114, según ha señalado el propio Puente. “Además de las comprobaciones habituales, como las de ultrasonidos, fueron analizadas por un gestor externo (Ayesa) y además se revisaron aleatoriamente un 30% de estas”, indicó el ministro de Transportes.

La compañía sevillana, una de las pocas joyas con perfil claramente tecnológico entre el tejido empresarial de la región, está controlada al 66% por el fondo británico de capital riesgo A&M Capital Europe y al 34% por la familia Manzanares. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y catedrático de Estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla José Luis Manzanares Japón fue el fundador de la compañía en 1966 y es el autor del circuito de Jerez, el Estadio de La Cartuja, el puente del Cristo de la Expiración de Sevilla, el puente Abbas Ibn Firnás de Córdoba, el Puente del Dragón en Alcalá de Guadaíra o varias presas repartidas por Andalucía y Extremadura.

El vehículo entró en el capital de la empresa en octubre de 2021 con el objetivo de acelerar el crecimiento y decidió el pasado año despiezar la compañía entre sus divisiones y acelerar su venta. Ayesa anunció la operación de traspaso de su división digital el pasado 31 de diciembre por 480 millones a un consorcio vasco formado por el vehículo inversor de Kutxabank, Indar Kartera; la Fundación BBK; el Gobierno Vasco, a través de Finkatuz (vehículo de inversión del Instituto Vasco de Finanzas) y la compañía tecnológica Teknei. La venta se cerrará a lo largo de los próximos meses, una vez obtenida la preceptiva aprobación por parte de las autoridades competentes.

En paralelo, el mercado sigue con atención el futuro de la división de ingeniería que está en negociaciones de venta con la compañía inmobiliaria canadiense Colliers con una valoración que podría superar los 500 millones de euros, que se ha comprometido a mantener el empleo actual y la sede social en Sevilla. A nivel de cifras, Ayesa comunicó que en 2023 alcanzó 717 millones de euros de ingresos (+10,5%) y una cartera de proyectos récord de 1.157 millones, en un periodo marcado por la integración de adquisiciones.

Desde la entrada del fondo, Ayesa reforzó su perfil tecnológico con la adquisición del 100% de la empresa vasca Ibermática, cerrada a finales de 2022 tras recibir los vistos buenos regulatorios. Desde entonces, la división digital aceleró su actividad: de acuerdo con la información publicada, ha triplicado su facturación desde 2022 y supera los 569 millones, con un ebitda cercano a 50 millones, y una plantilla global por encima de las 11.000 personas.