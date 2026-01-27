El proveedor estadounidense AAM, nueva dueña de GKN Vigo, cambia su nombre a Dauch
La multinacional de automoción anuncia su nueva denominación a escasos días de cerrar la compra de Dowlais, matriz del grupo con planta en Balaídos
La planta de GKN Driveline Vigo, que se encuentra inmersa en la negociación de un ERE que afectará a hasta 75 trabajadores, dejará de ser propiedad de la británica Dowlais en los próximos días. Está previsto que a comienzos de febrero se cierre el proceso de fusión comunicado hace un año por parte de American Axle & Manufacturing. Sin embargo, el logo de AAM no ondeará sobre la planta olívica, porque el gigante norteamericano de la automoción ha decidido cambiar de nombre para pasar a llamarse Dauch Corporation.
En plena digestión por el impacto del vehículo eléctrico y las tensiones geopolíticas, la matriz de GKN y AAM informaron de un acuerdo por valor de 1.400 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros al cambio en el momento del anuncio). Dowlais pasaría así a integrarse en el proveedor con sede en Detroit, incluyendo los negocios GKN Automotive (con una planta histórica en el polígono de Balaídos) y GKN Powder Metallurgy tras su escisión de Melrose Industries en abril de 2023.
Durante el año que pasó desde el anuncio, ambas partes han ido superando los pasos marcados en el proceso a nivel regulatorio y la previsión es que el nacimiento del nuevo proveedor global se cierre el próximo 3 de febrero.
Sin embargo, como anunció esta misma semana AAM, desde el pasado 23 de enero su nombre oficial es el de Dauch Corporation tras la presentación de una enmienda a su Certificado de Constitución ante el Secretario de Estado de Delaware. «El cambio de nombre y la enmienda entraron en vigor a las 00:01 h, hora del este, del 26 de enero de 2026», indica la compañía en un comunicado.
«Este es un momento transformador para nuestra empresa y sus accionistas, y otro hito visible en nuestra estrategia a largo plazo mientras nos preparamos para la adquisición planificada de Dowlais Group y sus filiales», declaró el presidente y director ejecutivo de Dauch Corporation, David C. Dauch.
«El nombre representa claridad, confianza y compromiso con el rendimiento, con un legado de liderazgo que ha contribuido a dar forma a la ingeniería y la fabricación. Representa una responsabilidad con nuestros grupos de interés, una dedicación a la excelencia operativa y la voluntad de tomar medidas audaces mientras nos esforzamos por superar los estándares actuales y capitalizar el potencial del futuro», añadió el CEO.
