El proveedor estadounidense AAM, nueva dueña de GKN Vigo, cambia su nombre a Dauch

La planta de GKN Driveline Vigo, que se encuentra inmersa en la negociación de un ERE que afectará a hasta 75 trabajadores, dejará de ser propiedad de la británica Dowlais en los próximos días. Está previsto que a comienzos de febrero se cierre el proceso de fusión comunicado hace un año por parte de American Axle & Manufacturing. Sin embargo, el logo de AAM no ondeará sobre la planta olívica, porque el gigante norteamericano de la automoción ha decidido cambiar de nombre para pasar a llamarse Dauch Corporation.

En plena digestión por el impacto del vehículo eléctrico y las tensiones geopolíticas, la matriz de GKN y AAM informaron de un acuerdo por valor de 1.400 millones de dólares (unos 1.300 millones de euros al cambio en el momento del anuncio). Dowlais pasaría así a integrarse en el proveedor con sede en Detroit, incluyendo los negocios GKN Automotive (con una planta histórica en el polígono de Balaídos) y GKN Powder Metallurgy tras su escisión de Melrose Industries en abril de 2023.

El nuevo logo de AAM tras cambiar de nombre a Dauch Corporation / Dauch

Durante el año que pasó desde el anuncio, ambas partes han ido superando los pasos marcados en el proceso a nivel regulatorio y la previsión es que el nacimiento del nuevo proveedor global se cierre el próximo 3 de febrero.

Sin embargo, como anunció esta misma semana AAM, desde el pasado 23 de enero su nombre oficial es el de Dauch Corporation tras la presentación de una enmienda a su Certificado de Constitución ante el Secretario de Estado de Delaware. «El cambio de nombre y la enmienda entraron en vigor a las 00:01 h, hora del este, del 26 de enero de 2026», indica la compañía en un comunicado.

«Este es un momento transformador para nuestra empresa y sus accionistas, y otro hito visible en nuestra estrategia a largo plazo mientras nos preparamos para la adquisición planificada de Dowlais Group y sus filiales», declaró el presidente y director ejecutivo de Dauch Corporation, David C. Dauch.

«El nombre representa claridad, confianza y compromiso con el rendimiento, con un legado de liderazgo que ha contribuido a dar forma a la ingeniería y la fabricación. Representa una responsabilidad con nuestros grupos de interés, una dedicación a la excelencia operativa y la voluntad de tomar medidas audaces mientras nos esforzamos por superar los estándares actuales y capitalizar el potencial del futuro», añadió el CEO.