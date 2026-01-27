El PP votará contra el decreto que incluye la subida de las pensiones

El PP ha anunciado que votará en contra en el Congreso tanto de la convalidación del real decreto ley de ayudas al transporte público, como del de subida de las pensiones, en este último caso porque rechaza que el Gobierno incluya esta medida junto a otras como la moratoria de los desahucios. «Nuestro voto será un no, no estamos de acuerdo y lo llevamos avisando», ha dicho el vicesecretario general de Economía, Juan Bravo, tras recordar que su grupo registró el pasado noviembre una proposición de ley para garantizar la revalorización automática de las pensiones.

Bravo ha señalado, en una rueda de prensa, que «si el Gobierno quiere que a los pensionistas se les suba la pensión conforme al IPC, permita que esa proposición de ley se tramite y tendrán el problema solucionado»

El dirigente popular ha incidido en que los pensionistas «no pueden ser el juego del Gobierno», ya que el PP considera que el Ejecutivo utiliza la subida anual de las pensiones para conseguir el apoyo de algunos grupos parlamentarios a otras medidas que incluye en el mismo decreto.

El pleno del Congreso votará este martes los dos decretos leyes que aprobó el Gobierno el pasado diciembre.