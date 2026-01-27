Máis Enerxía supera 1 TW de energía comercializada
REDACCIÓN
Máis Enerxía supera por primera vez el umbral de 1 teravatio (TW) de energía vendida. La primera comercializadora energética 100% gallega con sus oficinas centrales en Vigo habla de «un logro sin precedentes para una empresa de estas características en Galicia». «Este hito simboliza la consolidación comercial de la compañía como actor relevante en el mercado nacional», señala .
Para sus responsables, este logro «no es una hecho aislado, sino un indicador de la capacidad de las comercializadoras independientes en un mercado que está en constante evolución». Máis Enerxía destaca la «profunda transformación» del sector, con comunidades como Galicia «destacando por su potencial eólico y otras energías que están contribuyendo de forma significativa al mix energético».
