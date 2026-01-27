El Ibex 35 avanza con cautela mientras espera la decisión de la Reserva Federal y valora el pacto con Bruselas

El Ibex 35 ha amanecido este martes con una ligera revalorización del 0,08%, un alza que ha llevado al índice madrileño a unos centímetros de alcanzar el umbral de los 17.700 puntos hacia las 10.30 horas. El parqué español avanza con cautela mientras queda a la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed) este miércoles en Estados Unidos y mientras valora el pacto de libre comercio entre la Unión Europea y Bruselas.

En este sentido, en el plano internacional el foco está en el histórico tratado de libre comercio entre Bruselas e India anunciado este martes las bases de un acuerdo con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta 4.000 millones en aranceles cada año. Este acuerdo con Nueva Delhi deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses.

La UE celebra el acuerdo con la India ante el fracaso de Mercosur

En este contexto, El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha dado la bienvenida a la conclusión de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) e India, que constituye un "hito de primer orden" en la política comercial europea.

Por otro lado, en el panorama macroeconómico español, el paro descendió en 118.400 personas en 2025, lo que supone una caída del 4,5% en comparación con 2024, mientras que el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados, inferior a los 2,5 millones, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, los decretos leyes de las ayudas al transporte público y el ómnibus que incluye medidas del conocido como 'escudo social', entre ellas la revalorización de las pensiones para 2026, llegan este martes a su votación en el Pleno del Congreso y su continuidad está amenazada por el rechazo anunciado de PP y Vox, y las críticas de Junts, tres formaciones que suman mayoría absoluta y que hace un año ya tumbaron otro decreto similar.

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a la aseguradora Mapfre (+1,70%), Rovi (+1,17%) y Bankinter (+1,15%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Cellnex (-2,74%) y ArcelorMittal (-1,08%).

En el resto del continente, las plazas bursátiles europeas también arrancaron la jornada con optimismo, con revalorizaciones del 0,12% en el parqué de Milán y del 0,22% en Londres, mientras que París registraba leves caídas y Fráncfort, un retroceso de 0,19% hacia las 10:30 horas. Según Javier Cabrera, analista de XTB, la jornada podría atraer grandes movimientos en Europa tras la apertura de Wall Street esta tarde. "El Ibex 35 se anota suaves subidas al comienzo de la sesión a pesar de que Trump vuelve de nuevo con su retórica arancelaria. En este caso anunció que planea subir los aranceles a Corea del Sur", ha explicado Cabrera. "En Europa los ánimos son similares a los del Ibex 35, por lo que podríamos ver bastante movimiento a lo largo del día de hoy, sobre todo cuando abra Wall Street".

El petróleo sigue en caída libre

En los mercados energéticos, el precio del barril de Brent—referencia en Europa— registraba caídas del 0,41%, hasta los 63,78 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,28%, hasta los 60,46 dólares. La cotización del oro no ha parado de revalorizarse por encima de la barrera de los 5.000 dólares, máximos históricos para el metal dorado, a medida que crece la incertidumbre geopolítica en Estados Unidos.

En el mercado de divisas, el dólar ha seguido bajo presión, extendiendo las caídas de nuevo este martes, que han colocado al billete verde de referencia en mínimos de cuatro meses. En términos más precisos, esto se ha traducido a una cotización del euro frente al dólar de 1,1858 billetes verdes. Por otro lado, el interés exigido al bono español a diez años, el instrumento de deuda de referencia, abrió con caídas del 3,231%.