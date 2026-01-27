Galicia generó el año pasado 33.700 empleos y el paro cayó en 2.500 personas

Galicia generó el año pasado 33.700 empleos, lo que se tradujo en un aumento de la ocupación del 2,92 por ciento, mientras que el paro cayó en 2.500 personas (-2,98 %), de modo que la comunidad cerró ejercicio con 106.900 desempleados, según la Encuesta de Población Activa que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este descenso, con todo, es inferior a la media del país, pues según este indicador el paro en España se redujo en 2025 en 118.400 personas, un 4,56 por ciento, hasta dejar el total en 2,47 millones.

Madrid, Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las autonomías que lideraron, por este orden, la creación de empleo en el cuarto trimestre de 2025, mientras que Baleares y Cataluña fueron las que menos puestos de trabajo crearon al cierre ese año, según la Encuesta de la Población Activa.

En el conjunto de España el mercado laboral creó 76.200 empleos respecto al trimestre anterior y se situó en 22.463.300.

En concreto, en Madrid el número de ocupados aumentó en el cuarto trimestre del año en 59.300 personas respecto al trimestre anterior, en Canarias en 35.700, en la Comunidad Valenciana en 19.500 y en Andalucía en 14.600.

Por contra, Baleares y Cataluña fueron las comunidades autónomas donde más disminuyó en los últimos tres meses de 2025, en 57.900 y 37.300 personas, respectivamente.

Noticias relacionadas

En cuanto al paro, la mayor bajada se registro en la Comunidad Valenciana (–39.000), seguido de Madrid (-34,100), Andalucía (-28.000) y Canarias (-21.000).