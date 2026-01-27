Galicia cerró 2025 con 33.600 ocupados más y la menor tasa de paro desde 2007

De la OCDE al Banco de España, pasando por Funcas, el sector financiero o el Colegio de Economistas, todos coinciden en una revisión al alza de las previsiones para la economía de España este nuevo año. Otra vez. Una de las últimas actualizaciones, la del FMI, suma tres décimas a su estimación inicial y contempla un avance del 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB), situando de nuevo al país como locomotora del crecimiento en la zona euro. Los analistas pronostican de nuevo un buen periodo para el mercado laboral. Superada la profundísima herida que dejó el estallido de la burbuja inmobiliaria hace 18 años y el shock de la pandemia del coronavirus en 2020, el empleo salta de récord en récord.

En el último trimestre de 2025 se alcanzaron los 22.463.300 ocupados (22.462.900 en términos desestacionalizados), una cifra sin precedentes tras un incremento de 76.200 respecto al trimestre anterior y de 605.400 a lo largo del ejercicio, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). «Las cifras son fruto de un éxito de país», valoró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «Estamos demostrando que se puede gestionar la economía –añadió Elma Saiz en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE–, se puede trabajar con responsabilidad fiscal, se puede dar respuesta a los desafíos».

El enésimo empujón entre las personas que está trabajando va en paralelo a la caída de los desempleados: 2.477.100, unos 136.100 menos que entre julio y septiembre y 118.400 por debajo del final de 2024. La tasa de paro se situó en el 9,93%. Hay que remontarse hasta el arranque de 2008 para encontrar una tasa inferior al 10%. Para la ministra de Trabajo y Economía Social, estos datos evidencian que la reforma laboral, subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y proteger a la gente trabajadora es «eficiente» económicamente. «Por tanto, todas las normas que hemos diseñado todos estos años merecen la pena», remarcó Yolanda Díaz en RNE.

Más ocupados

Galicia ganó 7.400 ocupados tras la temporada estival y 33.600 en comparación con un año atrás. En su caso, todavía están pendientes batir los máximos registrados en el bum del ladrillo, cuando sobrepasó los 1,2 millones de empleos. La ocupación menguó en 1.700 personas entre los 16 y los 19 años; en 3.400 de los 20 a los 24 y en 4.800 en los de 35 a los 44 años. Entre los 25 y los 34 años, creció en 5.000; en 19.000 en los de 45 a 54 años; y en 19.400 a partir de los 55 años.

Todo el incremento del último año en la comunidad se concentró en puestos a jornada completa. Suponen el 86% de todos los trabajos, por encima de los 1,023 millones. Las jornadas a tiempo parcial disminuyeron en 900, hasta los 163.700. Alrededor de 20.000 nuevos ocupados tienen nacionalidad española. Los extranjeros subieron en 13.200 –especialmente entre los de fuera de la UE, con 15.700 más– y llegan a los 91.000.

Sectores

Los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 8.200 y en 8.100 los empresarios sin asalariados, mientras que los emprendedores con plantilla a su cargo descendieron en 800. Los miembros de cooperativas se incrementaron en 200 y en 700 los que ayudan en negocios familiares. Galicia sí marca su propio récord en número de asalariados. Son 975.300 tras un alza de 27.100. Suponen el 82% del mercado laboral autonómico ya. Las administraciones sumaron 16.100 y 11.100 el sector privado. Frente al repunte de 51.900 empleados indefinidos, los temporales bajaron en 24.800. La tasa de eventualidad en la comunidad merma a mínimos históricos: el 12%.

El sector primario arrastra los pies. Agricultura y ganadería perdieron 500 ocupados y 2.300 la pesca en el último año. La industria deja dos caras diferentes con la caída de 3.700 trabajadores en actividades manufactureras y 1.600 más en extractivas. La construcción elevó sus plantillas en 1.400 personas; en 5.000 el comercio y la reparación de vehículos; 2.000 añadió la hostelería; 8.400 las actividades profesionales, información, finanzas, inmobiliarias; 1.100 la educación; y 11.900 la sanidad y la educación. Los ocupados en transporte y logística cayeron en 900 y en 2.300 el resto de servicios.

Tasas de paro

A diferencia del conjunto del país, el paro rebotó en Galicia durante el cuarto trimestre en 4.300 personas, por lo que el número total de residentes a la espera de una oportunidad laboral ascendió a 106.900. Respecto al cierre de 2024, hay 2.500 menos. La tasa de desempleo escaló al 8,26%, la menor en un último trimestre del año desde 2007. Las comunidades con tasas más bajas son Cantabria (6,77%), Madrid (7,04%), País Vasco (7,5%), Aragón (7,7%) y Baleares (7,8%). Las más altas están en Melilla (23%), Ceuta (22,2%), Andalucía (14,66%) y Extremadura (13,4%).