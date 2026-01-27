Cierre de sucursales en Galicia: el mapa de los concellos sin oficina bancaria

Galicia sigue registrando un goteo de cierres de sucursales bancarias. En septiembre, había 17.239 oficinas operativas en toda España tras la clausura de 124 en los doce meses anteriores. El sector bajó la persiana a 15 sucursales en la comunidad, donde se mantienen 991. Se trata de la menor cifra de los últimos 50 años, desde el arranque de la serie estadística del Banco de España a finales de 1974. Por cada 100.000 habitantes, en 2008 había 92 locales en Galicia. En 2025 son unos 36.

La evolución de la red comercial muestra a la perfección el calado de la reconversión del sector por la desaparición de competidores y el cambio de modelo en la atención a la clientela. Muchas entidades se han ido de emplazamientos menos rentables por la pérdida de población y hay una clara tendencia en general a concentrar el negocio en sucursales de mayor tamaño y a exprimir la omnicanalidad con las nuevas tecnologías. Es la cifra más baja desde que comenzaron los registros en diciembre de 1974. En ese momento había en la comunidad 1.060 sucursales.

El proceso provocó la salida de los bancos de 54 concellos, según los datos del Banco de España recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Todos rurales, envejecidos y afectados por la progresiva pérdida de servicios. En la provincia de Pontevedra son Mondariz-Balneario, Dozón y Campo Lameiro. En A Coruña están A Baña, Aranga, Coirós, Paderne, Vilarmaior, Vilasantar, Cabanas, Lousame, Cerdido, Mañón, Dodro, Santiso y Toques. Ourense es el enclave más perjudicado: Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo, Lobeira, Piñor, Punxín, Baltar, Os Blancos, Porqueira, Rairiz de Veiga, Trasmiras, Taboadela, A Arnoia, Beade, Carballeda de Avia, Cenlle, Cortegada, Melón, A Teixeira, A Bola, Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Verea, Chandrexa de Queixa, San Xoán de Río, Larouco, Petín, Castrelo do Val, Monterrei y Oímbra. El resto es de Lugo: As Nogais, Negueira de Muñiz, O Vicedo, Ribeira de Piquín, Ribas de Sil, O Páramo, Samos y Muras.

Parte de ellos han podido paliar la falta de atención física del sector financiero con los servicios de cajeros automáticos de los programas de la Xunta y el Gobierno. Hay otros 131 ayuntamientos gallegos en los solo permanece una oficina.

Los 10 cierres de 2024 se localizaron en Guitiriz (1), Ourense (1), A Coruña (4) y Vigo (4). Las dos ciudades más pobladas de Galicia reúnen cada una el 10% de las oficinas operativas en la actualidad. Por cada sucursal bancaria hay de media en la comunidad cerca de 2.700 habitantes. La comarca de O Condado alcanza el mayor valor (4.250 vecinos), seguida de Tabeirós-Terra de Montes (3.879) y Pontevedra (3.693).