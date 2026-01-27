La borrasca Joseph fuerza el primer paro de lo que va de año en Stellantis Vigo
La dirección comunica a la plantilla que suspende uno lo de los turnos por falta de aprovisionamiento
El balance que ha dejado la borrasca Joseph en la comunidad gallega suma una incidencia paralela. El fenómeno meteorológico fuerza el primer paro de lo que va de año en Stellantis Vigo, que tendrá que suspender uno de sus turnos por falta de aprovisionamiento al no poder haber llegado a tiempo las piezas necesarias.
Justo el día después de comunicar a la plantilla que febrero será otro mes de máxima producción en Balaídos, la dirección trasladó esta mañana a los representantes de los trabajadores que una «causa de fuerza mayor» ligada a las adversidades meteorológicas han impedido la llegada de uno camiones cargados con piezas.
De esta forma, se ha optado por la suspensión del turno de mañana del Sistema 2, el que se encarga del ensamblaje de las furgonetas K9.
Este es el primer paro productivo en lo que va de año en Stellantis Vigo, que venía de un año más o menos tranquilo, solo alterado por la oleada de paradas decretadas por el propio grupo para adaptar la producción a la demanda.
