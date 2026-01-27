El BNG carga contra el recorte del canon eólico por las repotenciaciones

La portavoz nacional del BNG asegura que Galicia podrá perder 1,6 millones de euros «a favor de las eléctricas» tras el cambio normativo del Gobierno del PPdeG en el canon eólico que las promotoras pagan en función del número de molinos para paliar el impacto paisajístico y que, con las repotenciaciones en marcha, menguará. «Para sorpresa de nadie, beneficia a las eléctricas y va en contra de los intereses del país», indicó Ana Pontón en una rueda de prensa ayer en el Parlamento de Galicia junto a Manuel Requejo, alcalde de Muras (el concello gallego con más parques).

La jefa de filas del BNG ha sostenido que con esta modificación legislativa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, vuelve a demostrar que «gobierna para las eléctricas» al rebajarles el impuesto del canon eólico de tal modo que en 2026 pagarán un 64% menos. Serán 1,6 millones de euros por el momento. Una cifra que, apunta, corresponde a tan solo los ocho parques eólicos que tienen un permiso de repotenciación. «Salen de las arcas públicas y van a entrar en los bolsillos de las eléctricas gracias al PP», reprochó Pontón. «Un regalo millonario a las eléctricas en una Galicia rica en electricidad, pero —añadió— que tiene a 300.000 personas en pobreza energética y que este invierno no están pudiendo encender la calefacción».

La líder de los nacionalistas ha advertido que estos 1,6 millones de pérdida de ingresos en 2026 irán aumentando a medida que aumenten las repotenciaciones y se cambien viejos molinos por otros más modernos y más grandes. «El PP impuso un cambio en la normativa del canon eólico a favor de las eléctricas que entra en vigor este año y lo que sabemos es que ganan las multinacionales y pierde Galicia, en particular, los ayuntamientos».