Alcampo invierte 9 millones en la reforma de su híper vigués de Coia
agencias
Alcampo ha invertido más de 52 millones de euros en 2025 en la reforma y modernización de 26 establecimientos (cinco hipermercados y 21 supermercados) repartidos en nueve comunidades, un reflejo, dice, de su «estrategia clara» por consolidar su red comercial, «combinando grandes reformas en hipermercados emblemáticos con la modernización de supermercados urbanos y de conveniencia».
«Estas actuaciones refuerzan la apuesta de la compañía por adaptar sus tiendas a las nuevas formas de compra, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su presencia en los territorios en los que opera, con especial foco en el producto fresco y local», añadió la compañía, que también trabaja en la eficiencia de las instalaciones destacando nuevas centrales de frío y con gases con menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA).
En Galicia, Alcampo ha culminado la reforma integral de su hipermercado de Coia, en Vigo, con una inversión de nueve millones de euros, una de las «actuaciones más relevantes del año que moderniza uno de los centros más emblemáticos de su red».
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo