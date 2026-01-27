Alcampo invierte 9 millones en la reforma de su híper vigués de Coia

Alcampo ha invertido más de 52 millones de euros en 2025 en la reforma y modernización de 26 establecimientos (cinco hipermercados y 21 supermercados) repartidos en nueve comunidades, un reflejo, dice, de su «estrategia clara» por consolidar su red comercial, «combinando grandes reformas en hipermercados emblemáticos con la modernización de supermercados urbanos y de conveniencia».

«Estas actuaciones refuerzan la apuesta de la compañía por adaptar sus tiendas a las nuevas formas de compra, mejorar la experiencia del cliente y fortalecer su presencia en los territorios en los que opera, con especial foco en el producto fresco y local», añadió la compañía, que también trabaja en la eficiencia de las instalaciones destacando nuevas centrales de frío y con gases con menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA).

En Galicia, Alcampo ha culminado la reforma integral de su hipermercado de Coia, en Vigo, con una inversión de nueve millones de euros, una de las «actuaciones más relevantes del año que moderniza uno de los centros más emblemáticos de su red».