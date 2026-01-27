La aceleradora de Seguridad y Defensa aúpa la innovación del sector en Galicia

El Consorcio Zona Franca de Vigo y la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) han firmado este martes un convenio «estratégico para Europa» con el que se pretende posicionar a Galicia –y especialmente a Vigo– como referente a nivel internacional en la industria de la seguridad y defensa. Se trata del lanzamiento de la primera aceleradora empresarial del viejo continente especializada en este sector. Surge como una herramienta de promoción de la innovación para dar respuesta a los desafíos del marco geopolítico actual, en el que «la soberanía tecnológica e industrial de Europa cobra cada vez más fuerza», según señala David Regades, delegado de Zona Franca. Se configura como una iniciativa para potenciar el ecosistema industrial gallego mediante el desarrollo de ideas de negocio de la mano de empresas tractoras, como Urovesa, Indra o Navantia, con experiencia en el sector y que conocen bien su funcionamiento. «El objetivo es impulsar la creación de nuevos proyectos innovadores capaces de transformar y analizar el sector de la seguridad y defensa a través de un programa que ofrezca apoyo y acompañamiento en su evolución para convertirlos en empresas sólidas y viables, capaces de generar empleo, atraer y retener talento, mejorando su competitividad y proyección internacional» relata Regades. «Desde Zona Franca estamos más que preparados para asumir este reto, con nuestra experiencia en múltiples aceleradoras, con las que hemos creado más de 520 empresas», añade.

Asime agrupa actualmente a más de 600 empresas gallegas, entre ellas más de 30 entidades pertenecientes al ámbito de la seguridad y de la defensa con alrededor de 3.500 empleos. Una cifra que el presidente de la patronal, Justo Sierra, espera que aumente en la próxima década, llegando a crear hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo. También espera que el número de empresas involucradas ascienda a 150. El también máximo responsable de Urovesa destacó la importancia de la colaboración público-privada para el desarollo de iniciativas como esta, una alianza que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, cataloga como «clave no solo en el ámbito de la defensa, sino también en el de la seguridad, que es un concepto aún más amplio que afecta de forma transversal a toda la sociedad».

Asistentes a la firma del convenio en Zona Franca Vigo. / Alba Villar

10 seleccionados

El programa, especialmente orientado a las nuevas generaciones, busca emprendedores con capacidad de elaborar propuestas punteras. Hasta 20 ideas serán expuestas en una «jornada Demo Day» de presentación ante el Comité Técnico, de las que solo diez serán seleccionadas finalmente en cada edición. Se valorará el grado de diferenciación de la solución propuesta en función al problema o desafío identificado, así como la contribución al crecimiento del tejido empresarial a través de la creación de empleo de calidad y el desarrollo del sector de la seguridad y de la defensa en Galicia, otorgándole una posición central a nivel nacional e incluso global. «Iniciativas como esta contribuyen al modelo de industria que necesitamos en nuestro país: innovadora, abierta, conectada al territorio con vocación internacional, pero también una industria capaz de afrontar los grandes retos estratégicos de España, de la Unión Europea y de la OTAN», declara Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa.

La aceleradora

La aceleradora consta de dos etapas. La primera de ellas es la de aceleración, donde los equipos escogidos participarán en un programa intensivo de nueve meses de duración. En él, se definirá y contrastará el modelo de negocio con el que se pretende salir al mercado y conseguir las primeras ventas. Para alcanzar estos objetivos, los proyectos contarán con tutorías especializadas, participarán en talleres con expertos y mentorizaciones adaptadas a las características y necesidades de sus ideas. La segunda fase es la de consolidación y se extiende a lo largo de un año.

Noticias relacionadas

La aceleradora se presentó ante los líderes de varias de las grandes empresas de Galicia, como los astilleros Freire, Rodman y Navantia; la aeronáutica Gdels; Grupo Oesía; Delta Vigo; e Indra; además de los representantes de concellos de la comarca y las patronales de Galicia y Pontevedra.