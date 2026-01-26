Trabajo busca hoy un acuerdo para subir el SMI hasta 1.221 euros al mes

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne este lunes con los agentes sociales para avanzar en las negociaciones de la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, según han informado en fuentes de la negociación a Europa Press. Desde el Ministerio, su titular, Yolanda Díaz, ya dijo que esperaba cerrar cuanto antes la negociación sobre el SMI. Lo afirmó apenas un par de días antes de un encuentro con los agentes sociales que, en principio, estaba previsto para el 16 de enero y que finalmente no tuvo lugar.

En la última reunión que celebraron las tres partes, celebrada el pasado 7 de enero, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, propuso a CC OO, UGT, CEOE y Cepyme subir el SMI un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, lo que supone 37 euros más al mes que ahora, todo ello con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero una vez se apruebe. Esta propuesta está en línea con las opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido incrementar esta renta mínima un 3,1% si continuaba exento de tributación o un 4,7% si pasaba a tributar.

Además, para intentar atraer a la CEOE el acuerdo, el Ministerio de Trabajo se comprometió a a estudiar «seriamente» reglas de «relajación» de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una cuestión defendida tanto por las organizaciones sindicales como patronales, y que la CEOE puso como condición para apoyar las subidas del SMI de 2025 y 2024 sin éxito.