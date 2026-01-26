El Salón del Automóvil de Vigo bate récord de marcas

Más de 20.000 metros cuadrados acogerán del 4 al 8 de marzo en el IFEVI la edición número 35 del Salón del Automóvil de Vigo. Además de ser una cita indispensable para los amantes del motor, este año el evento bate un récord histórico al contar ya con cerca de 55 marcas confirmadas, un número que podría seguir en aumento, tal y como apuntan desde la organización.

Durante cinco días, los visitantes podrán descubrir la variada oferta representativa del momento actual que vive el sector. Las marcas asiáticas refuerzan su presencia en el salón y se consolidan como las principales protagonistas. Hasta el momento se contabilizan 23 firmas, superando ampliamente los registros del año pasado. Esta tendencia refleja la evolución del mercado automovilístico en la búsqueda de una combinación de precios competitivos, buen nivel de equipamiento y una calidad cada vez más reconocida.

Muestra del Salón del Automóvil 2025. / FdV

Por su parte, las marcas tradicionales europeas mantienen el pulso y continúan siendo una pieza clave del salón. Un total de 27 firmas del viejo continente demostrarán su capacidad de adaptación a un mercado cada vez más competitivo, con lanzamientos recientes, nuevos modelos y renovaciones de vehículos ya consolidados.

La oferta se completa con la participación de tres casas automovilísticas americanas muy variadas entre sí. Desde compactos, deportivos y utilitarios, hasta las propuestas tecnológicas más innovadoras se podrán apreciar a lo largo de estas jornadas pensadas para todo tipo de públicos y necesidades.