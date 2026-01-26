El Salón del Automóvil de Vigo bate récord de marcas
Cerca de 55 firmas ya han confirmado su participación en esta variada exposición pensada para todo tipo de públicos y necesidades
Más de 20.000 metros cuadrados acogerán del 4 al 8 de marzo en el IFEVI la edición número 35 del Salón del Automóvil de Vigo. Además de ser una cita indispensable para los amantes del motor, este año el evento bate un récord histórico al contar ya con cerca de 55 marcas confirmadas, un número que podría seguir en aumento, tal y como apuntan desde la organización.
Durante cinco días, los visitantes podrán descubrir la variada oferta representativa del momento actual que vive el sector. Las marcas asiáticas refuerzan su presencia en el salón y se consolidan como las principales protagonistas. Hasta el momento se contabilizan 23 firmas, superando ampliamente los registros del año pasado. Esta tendencia refleja la evolución del mercado automovilístico en la búsqueda de una combinación de precios competitivos, buen nivel de equipamiento y una calidad cada vez más reconocida.
Por su parte, las marcas tradicionales europeas mantienen el pulso y continúan siendo una pieza clave del salón. Un total de 27 firmas del viejo continente demostrarán su capacidad de adaptación a un mercado cada vez más competitivo, con lanzamientos recientes, nuevos modelos y renovaciones de vehículos ya consolidados.
La oferta se completa con la participación de tres casas automovilísticas americanas muy variadas entre sí. Desde compactos, deportivos y utilitarios, hasta las propuestas tecnológicas más innovadoras se podrán apreciar a lo largo de estas jornadas pensadas para todo tipo de públicos y necesidades.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Los vecinos del interior de Pontevedra reciben un Es-Alert por la previsión de lluvias: 'En caso de inundación, busca refugio en las partes más altas de la vivienda
- El primer dron lanzagranadas «made in Galicia» alza el vuelo
- Cuando la movida madrileña invadió Vigo: 36 horas de sexo, drogas y rock and roll